У Карпатах – хуртовини: є небезпека сходження лавин

Джерело:ДСНС
У Карпатах 18 березня спостерігатимуть снігопади та хуртовини. Можуть сходити лавини, тому рятувальники попередили туристів про небезпеку.
Небезпеку надзвичайники оцінили у 3 та 4 рівні.
Читайте також Карантинний "Буковель" планують відкрити наприкінці березня
Зранку на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена до 30 метрів. Про це повідомили на сторінці Чорногірського пошуково-рятувального посту. Північно-західній вітер досягає 12 – 14 метрів за секунду. Температура повітря становить -10 градусів. Крім того, гори охопила хуртовина.
Як врятуватись під час сходження лавин / Інфографіка 24 каналу