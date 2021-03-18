У Карпатах – хуртовини: є небезпека сходження лавин

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Джерело:

ДСНС

У Карпатах 18 березня спостерігатимуть снігопади та хуртовини. Можуть сходити лавини, тому рятувальники попередили туристів про небезпеку.

Небезпеку надзвичайники оцінили у 3 та 4 рівні.

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Де можуть сходити лавини

  • У високогiр'ї Закарпатської та середньогір’ї Львівської областi – 3 рівень небезпеки;
  • у високогір'ї Івано-Франкiвської областi – 4 рівень.

Яка погода у Карпатах

Зранку на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена до 30 метрів. Про це повідомили на сторінці Чорногірського пошуково-рятувального посту. Північно-західній вітер досягає 12 – 14 метрів за секунду. Температура повітря становить -10 градусів. Крім того, гори охопила хуртовина.

Яка погода буде в Україні

  • На іншій території України теж буде хмарно та похмуро. Прояснення можливі на Півдні.
  • Майже скрізь прогнозують дощі та мокрий сніг. Однак опади будуть періодичними.
  • Крім того, синоптики попередили про рвучкий вітер.


Як врятуватись під час сходження лавин / Інфографіка 24 каналу