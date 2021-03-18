У Карпатах – хуртовини: є небезпека сходження лавин
У Карпатах 18 березня спостерігатимуть снігопади та хуртовини. Можуть сходити лавини, тому рятувальники попередили туристів про небезпеку.
Джерело:ДСНС
Небезпеку надзвичайники оцінили у 3 та 4 рівні.
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Де можуть сходити лавини
- У високогiр'ї Закарпатської та середньогір’ї Львівської областi – 3 рівень небезпеки;
- у високогір'ї Івано-Франкiвської областi – 4 рівень.
Яка погода у Карпатах
Зранку на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена до 30 метрів. Про це повідомили на сторінці Чорногірського пошуково-рятувального посту. Північно-західній вітер досягає 12 – 14 метрів за секунду. Температура повітря становить -10 градусів. Крім того, гори охопила хуртовина.
Яка погода буде в Україні
- На іншій території України теж буде хмарно та похмуро. Прояснення можливі на Півдні.
- Майже скрізь прогнозують дощі та мокрий сніг. Однак опади будуть періодичними.
- Крім того, синоптики попередили про рвучкий вітер.
Як врятуватись під час сходження лавин / Інфографіка 24 каналу
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