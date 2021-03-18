У Карпатах 18 березня спостерігатимуть снігопади та хуртовини. Можуть сходити лавини, тому рятувальники попередили туристів про небезпеку.

Небезпеку надзвичайники оцінили у 3 та 4 рівні.

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Де можуть сходити лавини

У високогiр'ї Закарпатської та середньогір’ї Львівської областi – 3 рівень небезпеки;

у високогір'ї Івано-Франкiвської областi – 4 рівень.

Яка погода у Карпатах

Зранку на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена до 30 метрів. Про це повідомили на сторінці Чорногірського пошуково-рятувального посту. Північно-західній вітер досягає 12 – 14 метрів за секунду. Температура повітря становить -10 градусів. Крім того, гори охопила хуртовина.

Яка погода буде в Україні

На іншій території України теж буде хмарно та похмуро. Прояснення можливі на Півдні.

Майже скрізь прогнозують дощі та мокрий сніг. Однак опади будуть періодичними.

Крім того, синоптики попередили про рвучкий вітер.



Як врятуватись під час сходження лавин / Інфографіка 24 каналу