У Карпатах в Україні триває багатогодинна та сильна хуртовина. Починаючи від 16 січня і на найближчі кілька днів не варто планувати похід у гори – така мандрівка може бути небезпечною.

15 січня в українських Карпатах, зокрема – на Чорногірському хребті, була сильна хуртовина. Про це розповіли у фейсбуці на сторінці "Сніголавинна ситуація в Українських Карпатах".

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Ситуація на хребті станом на 17 годину була такою:

Снігу випадало до 2 міліметрів на годину.

Швидкість вітру сягала 8 метрів на секунду.

І це при температурі у 14 градусів морозу.

За прогнозами синоптиків, хуртовина триватиме щонайменше 56 годин.

Важливо: українцям та гостям країни наполегливо рекомендують найближчими днями утриматись від походів на високогір'я та у гори.

До слова, морози накрили Україну з 13 січня, і надалі тільки посилюватимуться. Найхолодніше буде 20 та 26 січня. Детальніше про це та про те, коли в Україні потеплішає – за цим посиланням.



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