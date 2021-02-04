У Карпатах – хурделиця та сніголавинна небезпека: що відомо

4 лютого 2021 , 09:57
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У високогір'ї Iвано-Франкiвської та Закарпатської областей 4 лютого буде сніголавинна небезпека. Все через відлигу та опади.

Джерело: ДСНС

Рятувальники оцінюють рівень небезпеки як третій.

До теми Прогноз погоди на 4 лютого: Україну накриють дощі

На горі Піп Іван Чорногірський – хурделиця. Температура повітря становить -5 градусів. Пориви вітру сягають 21 – 22 метри за секунду. Видимість – до 30 метрів.

Штормове попередження

Синоптики раніше попереджали про потужні вітри у кількох регіонах України. Тому оголосили 1 рівень небезпечності – жовтий.

Про які області мовиться

  • Львівську,
  • Івано-Франківську,
  • Закарпатську,
  • Волинську,
  • Тернопільську,
  • Чернівецьку,
  • Хмельницьку,
  • Рівненську,
  • Житомирську,
  • Київську,
  • Вінницьку.

Зауважимо, що через потепління всю територію України охоплять дощі. Стовпчики термометрів сягатимуть вище нуля.

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