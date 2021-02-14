За добу на Закарпатті заблукали 12 туристів: одного досі шукають і залучили авіацію

Джерело:ДСНС
На Закарпатті в районі гори Гемба 14 лютого заблукали двоє туристів. Одного з них вже знайшли, а на пошуки іншого направили гелікоптер. Загалом за добу в Карпатах заблукали 12 туристів
Другого із заблукалих вдалося знайти на другу добу пошуків. Його виявили у районі гори Магура- Жиде. Стан його здоров'я задовільний.
Тим часом Рятувальники оголосили значну сніголавинну небезпеку
Як зазначають у ДСНС, заблукалі – лижники, які "загубилися" під час катання.
Фахівці ДСНС прочісують гірську місцевість чотирма групами, незважаючи на несприятливі погодні умови. На високогір'ї висота снігового покриву сягає до 2 метрів, хуртовина, погана видимість та -15 морозу. У район пошуку вже вилетів гелікоптер Мі-8 ДСНС України.Зауважте. Попри всі заклики та звернення не виходити у гори у період ускладнених погодних умов, туристи все одно наражають себе на небезпеку та губляться.
Як розповідають рятувальники, за добу 13 лютого у горах загубилися 12 осіб. Окрім одного лижника, якого нині шукають з авіацією, усіх вдалося знайти живими.
Пошуки лижника на горі Гемба продовжуються