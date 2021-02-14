За добу на Закарпатті заблукали 12 туристів: одного досі шукають і залучили авіацію
На Закарпатті в районі гори Гемба 14 лютого заблукали двоє туристів. Одного з них вже знайшли, а на пошуки іншого направили гелікоптер. Загалом за добу в Карпатах заблукали 12 туристів
Джерело:ДСНС
Другого із заблукалих вдалося знайти на другу добу пошуків. Його виявили у районі гори Магура- Жиде. Стан його здоров'я задовільний.
Тим часом Рятувальники оголосили значну сніголавинну небезпеку
Як зазначають у ДСНС, заблукалі – лижники, які "загубилися" під час катання.
Фахівці ДСНС прочісують гірську місцевість чотирма групами, незважаючи на несприятливі погодні умови. На високогір'ї висота снігового покриву сягає до 2 метрів, хуртовина, погана видимість та -15 морозу. У район пошуку вже вилетів гелікоптер Мі-8 ДСНС України.
За добу заблукали ще 10 туристів
Як розповідають рятувальники, за добу 13 лютого у горах загубилися 12 осіб. Окрім одного лижника, якого нині шукають з авіацією, усіх вдалося знайти живими.
- У Тячівському районі під час катання на снігоходах втратили орієнтир місцевості та заблукали 5 осіб. На їх пошуки вирушили Усть-чорнянські гірські рятувальники, й о 03:00 14 лютого знайшли їх.
- Другі пошуково-рятувальні роботи проходили в районі гори Гимба Міжгірського району. Тут також заблукали 5 туристів з Києва. Повідомлення про це надійшло до рятувальників о 18:10 та вже о 19: 50 їх знайшли.
Що відомо про гору Гембу?
Гемба (Ґимба, Ґемба) – гора в українських Карпатах, одна з найвищих вершин гірського масиву Полонина Боржава. Розташована на межі Свалявського та Міжгірського районів Закарпатської області.
Висота Гемби 1491 метри, за іншими даними – 1497 метри. Вершина куполоподібна, вигнута півмісяцем.
Джерело: Вікіпедія
Пошуки лижника на горі Гемба продовжуються
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