У Карпатах рятувальники 2 день шукають туриста з Києва. Чоловік заблукав поблизу села Березники Свалявського району Закарпатської області.

Телефонного зв'язку з 40-річним чоловіком досі немає, тож рятувальники прочісують засніжені схили гірського масиву. Киянин вже 2 ночі провів у горах при температурі -20 градусів.

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Три групи рятувальників шукають чоловіка

Для пошуків туриста сформували 3 пошукові групи, які наразі обстежують гору Жид Магура, а також гору Гимба з боку села Пилипець та села Березники. Роботи ускладнюються погодними умовами: у зоні пошуків наразі снігопад, вітер та 15 градусів морозу.

До пошуків залучили 66 осіб та 13 одиниць техніки, зокрема, 47 рятувальників ДСНС Закарпаття, Львівщини та з 2-го спеціального центру швидкого реагування міста Дорогобич.

У Карпатах шукають туриста другий день: дивіться відео

До пошуків залучили авіацію

Рятувальники підняли у повітря гелікоптер Super Puma від Спеціального авіаційного загону ДСНС України.

Для пошуків туриста підняли авіацію: дивіться відео

Рятувальникам вдалося відшукати іншого туриста

У суботу, 14 лютого, працівники ДСНС у районі гори Магура-Жиде відшукали іншого туриста. Стан його здоров'я – задовільний.

За словами знайденого лижника, чоловіки разом збилися з дороги в районі гори Гимба. Турист розповів, що вони йшли удвох лісом, перегукувалися.

Десь о першій ночі 14 лютого чоловік перестав чути та бачити ліхтарик на чолі товариша, але продовжив йти, думаючи, що той його наздожене.

Зверніть увагу! Рятувальники закликають не виходити у гори через погіршення погодних умов та значну сніголавинну небезпеку. Однак туристи все одно наражають себе на небезпеку та губляться.

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