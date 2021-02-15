Провів 2 ночі на морозі: у Карпатах другу добу шукають туриста, залучена авіація – відео
У Карпатах рятувальники 2 день шукають туриста з Києва. Чоловік заблукав поблизу села Березники Свалявського району Закарпатської області.
Джерело:ДСНС
Телефонного зв'язку з 40-річним чоловіком досі немає, тож рятувальники прочісують засніжені схили гірського масиву. Киянин вже 2 ночі провів у горах при температурі -20 градусів.
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Три групи рятувальників шукають чоловіка
Для пошуків туриста сформували 3 пошукові групи, які наразі обстежують гору Жид Магура, а також гору Гимба з боку села Пилипець та села Березники. Роботи ускладнюються погодними умовами: у зоні пошуків наразі снігопад, вітер та 15 градусів морозу.
До пошуків залучили 66 осіб та 13 одиниць техніки, зокрема, 47 рятувальників ДСНС Закарпаття, Львівщини та з 2-го спеціального центру швидкого реагування міста Дорогобич.
У Карпатах шукають туриста другий день: дивіться відео
До пошуків залучили авіацію
Рятувальники підняли у повітря гелікоптер Super Puma від Спеціального авіаційного загону ДСНС України.
Для пошуків туриста підняли авіацію: дивіться відео
Рятувальникам вдалося відшукати іншого туриста
У суботу, 14 лютого, працівники ДСНС у районі гори Магура-Жиде відшукали іншого туриста. Стан його здоров'я – задовільний.
За словами знайденого лижника, чоловіки разом збилися з дороги в районі гори Гимба. Турист розповів, що вони йшли удвох лісом, перегукувалися.
Десь о першій ночі 14 лютого чоловік перестав чути та бачити ліхтарик на чолі товариша, але продовжив йти, думаючи, що той його наздожене.
На вихідних в горах загубилися 12 осіб
- Рятувальники повідомляють, що у суботу, 13 лютого, в горах загубилися 12 осіб.
- Усіх лижників, яким потрібна була допомога, вдалося знайти живими.
- Пошуки єдиного не знайденого туриста тривають.
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