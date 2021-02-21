У Карпатах ще 14 лютого заблукав турист-лижник з Києва. Рятувальники не припиняють його пошуків і вже 9 день поспіль з авіацією розшукують його.

Рятувальні групи вже обстежили схили, підніжжя та хребти гір Жид Магура, Мала Гемба та Гемба. Однак пошуки наразі не дали успішних результатів. Раніше Знайшли сліди, але це не допомогло: киянина шукають у Карпатах 21 лютого на вертольоті Н-225 Super Puma рятувальники провели повітряну розвідку місцевості. Наразі ДСНС-ники обстежують місцевість щодо сходження лавин чи падіння снігових карнизів. Як рятувальники шукають заблукалого туриста – дивіться відео Заблукалий турист з Києва у Карпатах: що відомо На Закарпатті в районі гори Гемба 14 лютого заблукали двоє туристів з Києва.

Обоє приїхали у гори і каталися на лижах, однак заблукали.

Одного з них знайшли на другу добу пошуків: його стан був задовільним, а здоров'ю нічого не загрожувало.

Знайдений лижник розповів, що з напарником йшов удвох лісом, поки він не перестав чути та бачити ліхтарик на чолі друга.

Пошуки зниклого 40-річного чоловіка тривають 9 діб. На другу добу пошуків рятувальники залучили авіацію.

У пошуково-рятувальній операції беруть у часть 47 людей, зал учили 10 одиниць техніки.

часть 47 людей, зал Раніше у ДСНС розповіли, що зниклий турист мав з собою запальничку . Є надія, що він міг розпалити вогонь, аби зігритися. Зверніть увагу! Тим часом рятувальники 21 лютого оголосили значну сніголавинну небезпеку на Закарпатті та Львівщині. Причиною цього стали значні снігопади