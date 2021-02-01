Каталися на сноубордах і заблукали: у Карпатах довелося рятувати 5 туристів – фото

На Закарпатті у неділю, 31 січня, рятувальники прийшли на допомогу п'ятьом туристам. Чотири чоловіки та одна жінка заблукали у горах Рахівського району.

Джерело: ДСНС

Повідомлення про мандрівників, які потрапили у біду, надходили до гірських рятувальників Рахівщини протягом післяобідньої пори та ввечері.

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Львів'янин катався на сноуборді та заблукав у тумані

Перший виклик надійшов близько 14:25.

29-річний мешканець Львова катався на сноуборді, однак у тумані втратив орієнтир та заблукав.

катався на сноуборді, однак у тумані втратив орієнтир та заблукав. Фахівці Рахівської гірської пошуково-рятувальної групи знайшли його о 17:10 у районі полонини Крачуняска.

Чоловіка супроводили до готелю.

Хлопець із дівчиною піднялися на крісельному витягу й не повернулися

Другий виклик надійшов близько 17:25.

Після зникнення хлопця та дівчини , на сполох забили їхні друзі. Відпочивальники повідомили, що пара піднялася на крісельному витягу "Вершина Карпат" й не повернулася донизу.

, на сполох забили їхні друзі. Відпочивальники повідомили, що пара піднялася на крісельному витягу "Вершина Карпат" й не повернулася донизу. Телефонного зв'язку зі сноубордистами не було, оскільки дівчина залишила телефон у готелі, а в її супутника ґаджет розрядився.

Рятувальники відшукали туристів о 22:05 в районі урочища Грегулець. Їх доставили в селище міського типу Ясіня, звідки вони самостійно вирушили до свого готелю.

Наступні два повідомлення надійшли з різницею у 10 хвилин

Харків'янин о 18:05 зателефонував рятувальникам та повідомив, що заблукав.

рятувальникам та повідомив, що заблукав. Співробітники ДСНС вирушили на його порятунок, підтримуючи зв'язок з 28-річним чоловіком.

Рятувальники о 20:20 встановили місце знаходження жителя Харкова та вивели його до підіймача.

Сноубордист сам повернувся до місця проживання.

Що відомо про другий випадок

У районі полонини Драгобрат під час катання на сноуборді заблукав 35-річний одесит .

. Після зникнення жителя Одеси на сполох забили його друзі. З туристом зв'язок то з'являвся то зникав.

Рятувальники знайшли чоловіка о 19:20 знайшли його в районі полонини Крачуняска.

Співробітники ДСНС супроводили чоловіка до тимчасового місця проживання.

Попередження про сніголавинну небезпеку

Через снігопади та хуртовини у Карпатах у перші дні лютого існує небезпека сходження лавин.

На Івано-Франківщині та Закарпатті встановлено 3-й рівень небезпеки. У горах Львівської області синоптики прогнозують помірну сніголавинну небезпеку 2-го рівня.



Що робити під час сходження лавини / Інфографіка 24 каналу