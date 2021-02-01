Каталися на сноубордах і заблукали: у Карпатах довелося рятувати 5 туристів – фото
На Закарпатті у неділю, 31 січня, рятувальники прийшли на допомогу п'ятьом туристам. Чотири чоловіки та одна жінка заблукали у горах Рахівського району.
Джерело: ДСНС
Повідомлення про мандрівників, які потрапили у біду, надходили до гірських рятувальників Рахівщини протягом післяобідньої пори та ввечері.
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Львів'янин катався на сноуборді та заблукав у тумані
- Перший виклик надійшов близько 14:25.
- 29-річний мешканець Львова катався на сноуборді, однак у тумані втратив орієнтир та заблукав.
- Фахівці Рахівської гірської пошуково-рятувальної групи знайшли його о 17:10 у районі полонини Крачуняска.
- Чоловіка супроводили до готелю.
Хлопець із дівчиною піднялися на крісельному витягу й не повернулися
- Другий виклик надійшов близько 17:25.
- Після зникнення хлопця та дівчини, на сполох забили їхні друзі. Відпочивальники повідомили, що пара піднялася на крісельному витягу "Вершина Карпат" й не повернулася донизу.
- Телефонного зв'язку зі сноубордистами не було, оскільки дівчина залишила телефон у готелі, а в її супутника ґаджет розрядився.
- Рятувальники відшукали туристів о 22:05 в районі урочища Грегулець. Їх доставили в селище міського типу Ясіня, звідки вони самостійно вирушили до свого готелю.
Наступні два повідомлення надійшли з різницею у 10 хвилин
- Харків'янин о 18:05 зателефонував рятувальникам та повідомив, що заблукав.
- Співробітники ДСНС вирушили на його порятунок, підтримуючи зв'язок з 28-річним чоловіком.
- Рятувальники о 20:20 встановили місце знаходження жителя Харкова та вивели його до підіймача.
- Сноубордист сам повернувся до місця проживання.
Що відомо про другий випадок
- У районі полонини Драгобрат під час катання на сноуборді заблукав 35-річний одесит.
- Після зникнення жителя Одеси на сполох забили його друзі. З туристом зв'язок то з'являвся то зникав.
- Рятувальники знайшли чоловіка о 19:20 знайшли його в районі полонини Крачуняска.
- Співробітники ДСНС супроводили чоловіка до тимчасового місця проживання.
Попередження про сніголавинну небезпеку
Через снігопади та хуртовини у Карпатах у перші дні лютого існує небезпека сходження лавин.
На Івано-Франківщині та Закарпатті встановлено 3-й рівень небезпеки. У горах Львівської області синоптики прогнозують помірну сніголавинну небезпеку 2-го рівня.
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