У Карпатах зберігається загроза сходження лавин: рятувальники попередили туристів
Одразу в двох областях України 21 січня очікується значна сніголавинна небезпека. Рятувальники закликали туристів утриматися від походів у гори.
Снігопади та хуртовини на високогір'ї становлять пряму загрозу для життя та здоров'я мандрівників. Про це повідомили у пресцентрі Державної служби надзвичайних ситуацій.
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Сніголавинна небезпека
Рятувальники попередили про третій рівень небезпеки на Закарпатті та Прикарпатті.
За прогнозами Укргідрометцентру, 21 січня, у зв'язку зі снігопадами та хуртовинами, на високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей очікується значна сніголавинна небезпека,
– зазначили в ДСНС.
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