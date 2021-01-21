Одразу в двох областях України 21 січня очікується значна сніголавинна небезпека. Рятувальники закликали туристів утриматися від походів у гори.

Снігопади та хуртовини на високогір'ї становлять пряму загрозу для життя та здоров'я мандрівників. Про це повідомили у пресцентрі Державної служби надзвичайних ситуацій.

Читайте також Прогноз погоди на 21 січня: морози відступлять з більшості територій

Сніголавинна небезпека

Рятувальники попередили про третій рівень небезпеки на Закарпатті та Прикарпатті.

За прогнозами Укргідрометцентру, 21 січня, у зв'язку зі снігопадами та хуртовинами, на високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей очікується значна сніголавинна небезпека,

– зазначили в ДСНС.

Зверніть увагу! Лавина – це маса снігу, яка сходить з вершини зі швидкістю від 20 метрів на секунду. Значна сніголавинна небезпека (3 рівень) – можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях на вказаних схилах.



Що робити під час сходження лавини / Інфографіка 24 каналу