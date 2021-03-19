У Карпатах загроза лавин, а на горі Піп Іван – сніг, мороз та погана видимість

Джерело:24 канал
Вранці 19 березня на горі Піп Іван Чорногірський справжня зима – мороз, падає сніг та обмежена видимість. Крім того, синоптики попереджають про сніголавинну небезпеку в Карпатах.
В українських Карпатах все ще панує зима, можливе подальше погіршення погоди.
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У фейсбуці Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста повідомили, що станом на 07:45 19 березня на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена до 30 метрів.
Крім того, там падає дрібний сніг, а також дує північно-західний вітер, який розганяється до 5 – 6 метрів за секунду. Температура повітря становить -12 градусів.
Укргідрометцентр інформує про збереження 19 березня у Карпатах значної снiголавинної небезпеки (3 рiвень).
Де 19 березня буде загроза сходження лавин / Скриншот зі сайту Укргідрометцентру
Як врятуватись під час сходження лавин / Інфографіка 24 каналу