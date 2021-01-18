У Карпатах 18 січня 2021 року підійматися в гори небезпечно. Рятувальники попереджають про можливість сходження лавин.

Ситуація в Карпатах

На Закарпатті утримується сніголавинна небезпека 3-го рівня. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

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За прогнозами Укргідрометцентру, 18 сiчня, у зв'язку з утриманням значних низьких температур повiтря, на високогiр'ї східної частини Закарпатської області утримується значна сніголавинна небезпека,

– розповіли рятувальники.

До речі, 16 січня висота снігового покриву в Карпатах місцями сягнула 96 сантиметрів. Найбільше снігу випало на сніголавинній станції "Пожижевська".

Зверніть увагу! Синоптики прогнозують сильні морози та снігопади щонайменше до 20 січня. До того часу туристів просять утриматися від походів у гори.



До речі, нещодавно рятувальники 2 дні шукали львів'янина, який у сильний мороз заблукав у горах. Знесиленого туриста знайшли вже на території Румунії.



Що робити під час сходження лавини / Інфографіка 24 каналу