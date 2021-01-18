У Карпатах зберігається загроза сходження лавин
У Карпатах 18 січня 2021 року підійматися в гори небезпечно. Рятувальники попереджають про можливість сходження лавин.
Ситуація в Карпатах
На Закарпатті утримується сніголавинна небезпека 3-го рівня. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.
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За прогнозами Укргідрометцентру, 18 сiчня, у зв'язку з утриманням значних низьких температур повiтря, на високогiр'ї східної частини Закарпатської області утримується значна сніголавинна небезпека,
– розповіли рятувальники.
До речі, 16 січня висота снігового покриву в Карпатах місцями сягнула 96 сантиметрів. Найбільше снігу випало на сніголавинній станції "Пожижевська".
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