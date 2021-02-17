У Карпатах рятувальники 4 день шукають туриста з Києва, який 13 лютого заблукав на горі Гимба. Пошуки чоловіка ускладнює небезпека сходження лавин.

Працівники ДСНС відновили пошуки у середу, 17 лютого, о 06:00 ранку. Телефонного зв'язку з 40-річним киянином немає.

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Вісім відділень ДСНС шукають чоловіка

Рятувальники впродовж 4 діб прочесали схили, підніжжя та хребти гір Жид Магура, Мала Гимба та Гимба. Наразі вони обстежують місцевість на предмет сходження лавин чи падіння снігових карнизів.

Працівникам ДСНС також допомагають волонтери та лісники. До робіт залучені 47 осіб та 10 одиниць техніки.



У Карпатах 17 лютого шукають туриста / Фото ДСНС

До пошуків 16 лютого залучали авіацію

Рятувальники підняли у повітря гелікоптер Super Puma від Спеціального авіаційного загону ДСНС України.

Для пошуків туриста підняли авіацію: дивіться відео

Зверніть увагу! Товариша 40-річного киянина рятувальники змогли відшукати ще 14 лютого. За словами знайденого лижника, чоловіки разом збилися з дороги в районі гори Гимба. Вони йшли удвох лісом, перегукувалися, а потім він перестав чути та бачити ліхтарик на чолі колеги.

Сніголавинна небезпека у горах

На високогір'ї у Закарпатті та у горах Львівської області 17 лютого існує загроза сходження снігових лавин.

У ДСНС повідомляють про те, що оголошено 3 рівень небезпеки.



Як врятуватися під час сходження снігової лавини / Інфографіка 24 каналу

Це важливо! Рятувальники закликають не виходити у гори через погіршення погодних умов та значну сніголавинну небезпеку. Однак туристи все одно наражають себе на небезпеку та губляться.