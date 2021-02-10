Секретарка Киви, яка вкрала iPhone: що відомо про Каріну Дячун з Полтави

22-річна Каріна Дячун, за плечима якої робота на одіозного нардепа Іллю Киву, потрапила у скандал. Все через те, що раніше була засуджена через крадіжку. Зараз жінка будує політичну кар'єру.

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Біографія Каріни Дячун

Дані з сайту Полтавської райради, видання "Полтавищина"

Народилася 4 березня 1998 року, отже поки що їй – 22 роки.

Уродженка села Діброва Котелевського району на Полтавщині.

Освіта вища, є випускницею Харківського університету внутрішніх справ.

З 2018 по 2020 рік вона працювала у пенітенціарній системі.

Зараз Дячун тимчасово не працює, але розвиває політичну кар'єру.

Політична кар'єра

У листопаді 2020 року Дячун пройшла до Київської райради Полтави, однак відмовилася від цього мандату. Натомість обрала мандат депутатки Полтавської районної ради від ОПЗЖ.

У січні 2021 року вона стала заступницею голови Полтавської райради – Михайла Кононенка. Після цього мережею поширилася інформація про те, що Дячун була причетною до крадіжки.

Скандал через крадіжку

7 липня 2019 року Дячун викрала мобільний телефон iPhone 6 Plus з магазину Та-Da у Полтаві. Такий ґаджет тоді коштував 4 100 гривень, про це мовиться у матеріалах судової справи.

Згодом жінці зателефонував знайомий правоохоронець та пояснив, що телефон потрібно повернути. Вона так і зробила – добровільно розкаялася та не заперечувала своєї вини.



Що відомо про крадіжку / Скриншот

Дячун визнали винною та призначив штраф у розмірі 850 гривень. Крім цього, їй довелося компенсувати судові витрати на експертів – ще 628 гривень.

Секретарка Киви

Раніше Дячун працювала секретаркою скандального нардепа Іллі Киви. Згодом, коментуючи інформацію про крадіжку, він захищав її та розповів, що саме він запропонував їй балотуватися у райраду.

У липні 2020 року у приміщення офісу ОПЗЖ у Полтаві, де працювала Дячун, кинули гранату. Тоді повідомляли, що під час інциденту постраждала 22-річна працівниця.