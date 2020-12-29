Заяви на отримання одноразової допомоги у розмірі 8 тисяч гривень подали 429 704 ФОПів і найманих працівників. Такі дані станом на 29 грудня.

Заявки ще можна подати до 31 грудня. Про це заявив керівник проєкту "Дія" Мстислав Баник, повідомляє 24 канал.

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Оформити заяву можна через портал "Дія" або у мобільному додатку. До слова, найбільше заявок надійшло з Харківської, Дніпропетровської, Одеської та Львівської областей.

Усі ФОПам мають виплатити гроші до 8 січня. Станом на 23 грудня Пенсійний фонд вже профінансував 280,3 тисячі осіб.

Що цьому передувало

В Україні запровадили 3 програми виплат бізнесу, який постраждав через карантин.

Зокрема, ФОПам та їх найманим працівникам пообіцяли виплатити по 8 тисяч гривень.

Перед тим підприємці виходили на протести проти локдауну. Все тому, що посилений карантин триватиме з 8 по 24 січня. У цей період більшість закладів не працюватимуть.

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