У світі зустріли Новий рік. Обмеження – слово яким можна охарактеризувати минулий 2020, торкнулося і традиційних святкувань. В Україні дороги страждають від перенавантаження, тож в Укравтодорі вирішили боротися з цією проблемою. Для цього на автошляхах тепер встановлюють спеціальні ваги.

24 канал пропонує до вашої уваги найцікавіші та найпопулярніші серед наших читачів сюжети за тиждень.

Як світ зустрів Новий 2021 рік

Святкування у багатьох країнах відбулося в умовах жорсткого карантину через пандемію COVID-19. Тож люди переважно залишалися вдома, а ось вулиці світових столиць залишалися незвично порожніми. Залежно від ситуації з коронавірусом, країни дуже відрізнялися у форматі проведення новорічних заходів.

Як люди по всьому світу святкували Новий рік: дивіться відео

На дорогах України встановлять спеціальні ваги

Через надлишкову вагу вантажівок автошляхи руйнуються за 1 – 2 сезони. Новітня система Weight in Motion дає можливість зважувати автомобілі навіть під час руху. Такі пристрої вмонтували в асфальт, тому вони – майже непомітні.

Як в Укравтодорі борються з перевантаженням доріг: дивіться відео

Українця визнали найсильнішим військовим лікарем у світі

27-річний нацгвардієць Андрій Бойко здобув першість на Кубку світу з паверліфтингу. Крім цього, українець встановив світовий рекорд та став найсильнішим військовим лікарем у світі. У своїй ваговій категорії він зібрав суму зі всіх вправ – 670 кілограмів та посів 1 місце.

Андрій Бойко виборов титул найсильнішого військового лікаря у світі: дивіться відео

Масштабні наслідки пандемії COVID-19, яких зазнав світ

За 2020 рік сталася неймовірна кількість поганих речей – від лісових пожеж до війн та масових протестів, проте лейтмотивом року став COVID-19 . Пандемія завдала шкоди економікам всіх країн світу, забравши життя понад 1,5 мільйона людей.

Як COVID-19 викрив проблеми медичної системи світу: дивіться відео

Що символізує бик-символ 2021 року для українців

Символ 2021 року – бик, тварина з особливим характером. Більшість з них є добрими, проте іноді бики бувають і злопам'ятними. Якщо відповідну тварину вдарити – він може з часом відповісти таким самим ударом. За даними науковців, для українців бик символізує добробут та багатство.

Як українці ставляться до головного символу 2021 року – бика: дивіться відео