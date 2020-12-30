Станом на кінець грудня 2020 року українським банкам вже перерахували 3,2 мільярда гривень для виплат карантинної допомоги.

Окрім того, вже понад 350 тисяч людей отримали допомогу. Їм виплатили 2,8 мільйона гривень. Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

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За словами очільника відомства Ігоря Петрашка, у 2021 році виплати продовжаться.

Як і обіцяли, усі ті люди, які подали заявку на програму до 21 грудня, вже сьогодні, тобто ще до Нового року, отримали гроші. А це більше 350 тисяч людей і понад 2,8 млрд грн. Ті ж заявники, які подавалися пізніше, отримають кошти вже в новому році,

– зауважив Петрашко.

Що ще сказав посадовець

Сума одноразової допомоги – 8 тисяч гривень – формувалася на основі низки факторів.

Середня зарплата в Україні становить 11 900 гривень. Локдаун триває 2 тижні.

Якщо підприємець має 10 найманих працівників, то розмір виплат становитиме 88 тисяч гривень. У такому випадку компенсацію по 8 тисяч гривень отримають і сам ФОП, і його наймані працівники.

Це достойна компенсація за збитки.