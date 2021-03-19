Максим Степанов заявив, що формат карантину вихідного дня, який діяв в Україні наприкінці 2020 року, запозичила собі Франція. Водночас назвав карантинні заходи, які діяли в Україні легшими, ніж в інших країнах.

Стратегія адаптивного карантину в Україні спрацювала. Таку заяву міністр МОЗ зробив під виступу у Верховній Раді.

Раніше Степанов відповів, чи введуть в Україні локдаун та коли впаде захворюваність

Карантин вихідного дня

Суворий карантин в Україні діяв лише навесні 2020 року. За словами Степанова, це було необхідно для запуску медичної системи. В інші періоди протиепідемічні заходи були в рази м'якшими за європейськими.

Деякі країни навіть запозичили ідею, які запровадив український МОЗ.

Чи знаєте ви, що наприклад, влада Франції взяла на озброєння наше рішення про карантин вихідноо дня? Думаю, ні,

– заявив Степанов.

Нагадаємо. Карантин вихідного дня діяв в Україні з 14 до 30 листопада у суботу та неділю. Згідно з обмеженнями, на вихідних могли працювати лише аптеки, продуктові магазини, АЗС та банки.

В Європі карантин був суворішим

Міністр МОЗ заявив: попри критику багатьох політиків і політиканів, в Україні не запроваджували надто суворих обмежень, що діяли б на межі із позбавленнями прав на особистий простір.

Степанов навів приклад: в Україні не діє і ніколи не діяла заборона на вихід із дому без поважних причин. Такі заборони, заявив Степанов, досі діють у кількох європейських країнах.

В Україні також ніколи не вводили комендантську годину, бо МОЗ її ніколи не ініціював.

Смертність нижча ніж у Європі

Лікарі, науковці, активісти і чиновники створили і запровадили систему, яка за словами Степанова, дозволяє тримати найнижчі показники смертності на 1 мільйон населення серед країн Європи.

36 місце. Тобто попереду нас 35 країн, смертність у яких перевищує нашу у рази. Удвічі, тричі. Це не просто цифри, – розповів Степанов.

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