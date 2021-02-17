Карантин в Україні продовжили до 30 квітня

17 лютого 2021 , 13:49
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Кабінет Міністрів знову продовжив загальнонаціональний карантин, впроваджений в Україні через коронавірус. Обмеження діятимуть до 30 квітня 2021 року. Водночас Україна повертається до поділу на карантинні зоні. Наразі вся територія держави буде в жовтій зоні.

В Україні вчергове продовжили карантин. Таке рішення прийняли на черговому засіданні Кабінету Міністрів 17 лютого.

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Нові карантинні правила почнуть діяти з 24 лютого. Відповідно до них, карантин в Україні діятиме до 30 квітня 2021 року.

Що заборонено

  • проводити масові заходи за участю понад 20 людей;
  • робота закладів розміщення (хостели, туристичні бази тощо), окрім готелів;
  • планові госпіталізації в лікарнях;
  • робота спортзалів, фітнес-центрів, закладів культури в разі відвідування більш як 1 людини на 10 квадратних метрів;
  • відвідування установ соціального захисту, в яких є люди похилого віку;
  • перебувати у громадських будівлях слід у масках або респіраторах;
  • відвідування закладів дошкільної, шкільної, позашкільної та спеціалізованої освіти, якщо на самоізоляції понад 50% дітей та персоналу закладу;
  • кафе, бари, ресторани не можуть працювати у проміжку з 22:00 по 07:00. Однак дозволена адресна доставка та на винос.
Довідка. Протягом 16 лютого в Україні підтвердили 4 286 нових зараження COVID-19. Найбільше інфікованих в Івано-Франківській (646), Чернівецькій (386), Вінницькій (351) та Закарпатській (275) областях, а також у Києві (366). Загалом від початку епідемії захворіли 1 280 904 людей. На жаль померли 24 689 українців, одужали – 1 128 895.

Продовження карантину в Україні: що відомо

  • Вперше карантин через коронавірус в Україні запровадили у березні 2020 року. З того часу його то посилювали, то пом'якшували.
  • Поточні обмеження введені до кінця лютого 2021 року.
  • В Україні планують запровадити адаптивний карантин: країну знову розділять на зелену, жовту, помаранчеву та червону зони.


Які обмеження наразі діють в Україні / Інфографіка 24 каналу