Карантин в Україні продовжили до 30 квітня

13:49

Кабінет Міністрів знову продовжив загальнонаціональний карантин, впроваджений в Україні через коронавірус. Обмеження діятимуть до 30 квітня 2021 року. Водночас Україна повертається до поділу на карантинні зоні. Наразі вся територія держави буде в жовтій зоні.