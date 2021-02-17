Кабінет Міністрів знову продовжив загальнонаціональний карантин, впроваджений в Україні через коронавірус. Обмеження діятимуть до 30 квітня 2021 року. Водночас Україна повертається до поділу на карантинні зоні. Наразі вся територія держави буде в жовтій зоні.

В Україні вчергове продовжили карантин. Таке рішення прийняли на черговому засіданні Кабінету Міністрів 17 лютого. Читайте також Кабмін сьогодні продовжить карантин і поверне кольорові зони Нові карантинні правила почнуть діяти з 24 лютого. Відповідно до них, карантин в Україні діятиме до 30 квітня 2021 року. Що заборонено проводити масові заходи за участю понад 20 людей;

за участю понад 20 людей; робота закладів розміщення (хостели, туристичні бази тощо), окрім готелів;

планові госпіталізації в лікарнях;

робота спортзалів, фітнес-центрів, закладів культури в разі відвідування більш як 1 людини на 10 квадратних метрів;

в разі відвідування більш як 1 людини на 10 квадратних метрів; відвідування установ соціального захисту, в яких є люди похилого віку;

перебувати у громадських будівлях слід у масках або респіраторах;

відвідування закладів дошкільної, шкільної, позашкільної та спеціалізованої освіти , якщо на самоізоляції понад 50% дітей та персоналу закладу;

, якщо на самоізоляції понад 50% дітей та персоналу закладу; кафе, бари, ресторани не можуть працювати у проміжку з 22:00 по 07:00. Однак дозволена адресна доставка та на винос. Довідка. Протягом 16 лютого в Україні підтвердили 4 286 нових зараження COVID-19. Найбільше інфікованих в Івано-Франківській (646), Чернівецькій (386), Вінницькій (351) та Закарпатській (275) областях, а також у Києві (366). Загалом від початку епідемії захворіли 1 280 904 людей. На жаль померли 24 689 українців, одужали – 1 128 895. Продовження карантину в Україні: що відомо Вперше карантин через коронавірус в Україні запровадили у березні 2020 року. З того часу його то посилювали, то пом'якшували.

Поточні обмеження введені до кінця лютого 2021 року.

В Україні планують запровадити адаптивний карантин: країну знову розділять на зелену, жовту, помаранчеву та червону зони.

Які обмеження наразі діють в Україні / Інфографіка 24 каналу