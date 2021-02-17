Карантин в Україні продовжили до 30 квітня
Кабінет Міністрів знову продовжив загальнонаціональний карантин, впроваджений в Україні через коронавірус. Обмеження діятимуть до 30 квітня 2021 року. Водночас Україна повертається до поділу на карантинні зоні. Наразі вся територія держави буде в жовтій зоні.
В Україні вчергове продовжили карантин. Таке рішення прийняли на черговому засіданні Кабінету Міністрів 17 лютого.
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Нові карантинні правила почнуть діяти з 24 лютого. Відповідно до них, карантин в Україні діятиме до 30 квітня 2021 року.
Що заборонено
- проводити масові заходи за участю понад 20 людей;
- робота закладів розміщення (хостели, туристичні бази тощо), окрім готелів;
- планові госпіталізації в лікарнях;
- робота спортзалів, фітнес-центрів, закладів культури в разі відвідування більш як 1 людини на 10 квадратних метрів;
- відвідування установ соціального захисту, в яких є люди похилого віку;
- перебувати у громадських будівлях слід у масках або респіраторах;
- відвідування закладів дошкільної, шкільної, позашкільної та спеціалізованої освіти, якщо на самоізоляції понад 50% дітей та персоналу закладу;
- кафе, бари, ресторани не можуть працювати у проміжку з 22:00 по 07:00. Однак дозволена адресна доставка та на винос.
Продовження карантину в Україні: що відомо
- Вперше карантин через коронавірус в Україні запровадили у березні 2020 року. З того часу його то посилювали, то пом'якшували.
- Поточні обмеження введені до кінця лютого 2021 року.
- В Україні планують запровадити адаптивний карантин: країну знову розділять на зелену, жовту, помаранчеву та червону зони.
Які обмеження наразі діють в Україні / Інфографіка 24 каналу
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