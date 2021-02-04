Карантин в Україні продовжать до 30 квітня, – Шмигаль

Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, карантин в Україні продовжать до 30 квітня 2021 року. І це не кінцевий термін.
Джерело: 24 канал
Про це глава уряду повідомив під час зустрічі у Європейській Бізнес Асоціації.
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Карантин будемо продовжувати до 30 квітня, але, швидше за все, це, на жаль, – не кінцева дата, коли карантин буде завершений. Він буде продовжуватись в тій чи іншій формі,
– пояснив Шмигаль.
Проте очільник Кабміну не виключає, що умови карантину в Україні можуть змінюватись. Якщо епідеміологічна ситуація покращуватиметься, то обмеження, відповідно, пом'якшуватимуть.
Раніше на засіданні уряду 3 лютого Денис Шмигаль заявив, що Україна повертається до адаптивного карантину. Епідеміологічна ситуація в країні дозволяє знову ввести зелену, жовту, помаранчеву та червону зони.
Тим часом, голова МОЗ Максим Степанов запевнив, що динаміка коронавірусу в Україні – повністю контрольована і жоден регіон не відповідає показникам червоної зони.Важливо! Наразі офіційно карантин урядом в Україні продовжений до 28 лютого.