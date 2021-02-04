Карантин в Україні продовжать до 30 квітня, – Шмигаль

Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, карантин в Україні продовжать до 30 квітня 2021 року. І це не кінцевий термін.

Джерело: 24 канал

Про це глава уряду повідомив під час зустрічі у Європейській Бізнес Асоціації.

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Карантин будемо продовжувати до 30 квітня, але, швидше за все, це, на жаль, – не кінцева дата, коли карантин буде завершений. Він буде продовжуватись в тій чи іншій формі,

– пояснив Шмигаль.

Проте очільник Кабміну не виключає, що умови карантину в Україні можуть змінюватись. Якщо епідеміологічна ситуація покращуватиметься, то обмеження, відповідно, пом'якшуватимуть.

Україна повернулась до адаптивного карантину

Раніше на засіданні уряду 3 лютого Денис Шмигаль заявив, що Україна повертається до адаптивного карантину. Епідеміологічна ситуація в країні дозволяє знову ввести зелену, жовту, помаранчеву та червону зони.

Тим часом, голова МОЗ Максим Степанов запевнив, що динаміка коронавірусу в Україні – повністю контрольована і жоден регіон не відповідає показникам червоної зони.

Яка ситуація з коронавірусом в Україні?

Станом на 4 лютого в Україні виявили 1 мільйон 232 тисячі 246 випадків коронавірусу, з них 23 229 – летальні. Одужали понад 1 мільйон 55 тисяч хворих. За останню добу в країні діагностували 5 082 нових випадків коронавірусу, 140 людей померли.

Дані Станом на 4 лютого в Україні виявили 1 мільйон 232 тисячі 246 випадків коронавірусу, з них 23 229 – летальні. Одужали понад 1 мільйон 55 тисяч хворих. За останню добу в країні діагностували 5 082 нових випадків коронавірусу, 140 людей померли.Дані з фейсбуку Максима Степанова

Наразі офіційно карантин урядом в Україні продовжений до 28 лютого.

Умови адаптивного карантину / Джерело Кабмін / Інфографіка 24 каналу