Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, карантин в Україні продовжать до 30 квітня 2021 року. І це не кінцевий термін.

Джерело: 24 канал

Про це глава уряду повідомив під час зустрічі у Європейській Бізнес Асоціації.

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Карантин будемо продовжувати до 30 квітня, але, швидше за все, це, на жаль, – не кінцева дата, коли карантин буде завершений. Він буде продовжуватись в тій чи іншій формі,

– пояснив Шмигаль.

Проте очільник Кабміну не виключає, що умови карантину в Україні можуть змінюватись. Якщо епідеміологічна ситуація покращуватиметься, то обмеження, відповідно, пом'якшуватимуть.

Україна повернулась до адаптивного карантину

Раніше на засіданні уряду 3 лютого Денис Шмигаль заявив, що Україна повертається до адаптивного карантину. Епідеміологічна ситуація в країні дозволяє знову ввести зелену, жовту, помаранчеву та червону зони.

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