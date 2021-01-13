Один з наслідків глобального переходу освіти в цифру – це можливість обліковувати і процес навчання.

Максим Сундалов ексклюзивно для сайту 24 каналу.

Жінки вчили англійську більше у 2020 році: цікава статистика від EnglishDom

У 2020 році англійську найчастіше вчили Ганна з Олександром у середу.

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Наприкінці року ми вирішили дослідити статистику нашої онлайн-школи, щоб зрозуміти, як українці вивчали англійську в 2020 році. Виявилося, що ті, хто займалися її вивченням приділяли цьому 16 годин на місяць. З них 7 годин припадало на уроки, і ще 9 годин – на самостійне виконання домашніх завдань.

Найактивніше освоювали англійську студенти у віці від 25 до 34 років – 40%. Трохи менше молодь від 18 до 24 років – 30%, удвічі менше люди з 35 до 44 років – 15%. Жінки вчили англійську майже вдвічі більше, ніж чоловіки – 65% проти 35%. Найпопулярніше жіноче ім'я серед студентів – Ганна, серед чоловіків – Олександр.

Останніми роками пік активності студентів у навчанні був у жовтні, листопаді. Але цього року він збігся з впровадженням карантину – у квітні ми зафіксували сплеск активності студентів удвічі.

Абсолютною рекордсменкою з англійської у нашій школі стала 26-ти річна харків'янка. У 2020 році вона відвідала 628 онлайн-занять на нашій цифровій платформі, якщо рахувати без вихідних, то це 1,7 уроку щодня.

60% уроків українці проходять уроки в будні, 40% – на вихідних. Найпопулярніший день для занять – середа, а час – з 19:00 до 21:00 в будні та з 12:00 до 13:00 на вихідних.

У 2020 році українці в п'ять разів частіше обирали викладачем жінку, ніж чоловіка. Водночас 52% бажали, щоби викладачка чи викладач були молодше 30 років, 39% віддали перевагу вікові від 30 до 40 років, та лише 9% обирали вік понад 40 років. За характером викладача: 54% студентів обирали "активного", 46% – "спокійного". У парі "строгий чи лояльний" також невелика перевага в "лояльного" – 53%. Цікаво, що між "веселим" та "серйозним" викладачем рідше обирають фанового – 38% проти 62%.

Найчастіше англійську онлайн вчили:

IT фахівці – 28%, представники інших креативних індустрій та бізнесу – 23%, працівники сфери обслуговування – 7%, освітяни та держслужбовці – 5%.

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Нагадаю, що за підсумками 2020 року Україна піднялася у світовому рейтингу володіння англійською мовою EF EPI на п'ять сходинок, з 49-го на 44-е місце, та перейшла з групи країн низького рівня до групи середнього рівня. Чи позитивний тренд в 2021 році – дізнаємося за рік.