Локдаун в Україні після 24 січня продовжувати не планують. Натомість у Кабінеті Міністрів заявили про намір продовжити до 31 березня адаптивний карантин.

Локдаун не продовжуватимуть

Про плани продовження карантину в Україні розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

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За його словами, необхідності продовжувати посилені карантинні заходи після 24 січня 2021 року немає.

Зараз ми розриваємо той ланцюжок, який утворився з Нового року до Різдва. Якби ми не зробили цих зимових канікул, то в лютому вийшли б на критичні показники,

– зазначив Шмигаль.

Він додав, що здоров'ям людей ризикувати не варто було. Тому в Україні й впровадили в найбільш неактивний період в році найм'якший в Європі локдаун.

Найважливіше, наголосив глава уряду, не допустити перевантаження медичної системи до отримання вакцини, надходження якої очікується не пізніше лютого 2021 року.

Україна повернеться до адаптивного карантину

Шмигаль також зазначив, що 25 січня Україна перейде, ймовірно, в помаранчеву зону, яка діяла до введення цих правил.

Поточний карантин введений до кінця лютого. Швидше за все, ми продовжимо його до 31 березня тією ж постановою,

– заявив прем'єр.

Він уточнив, що поки що немає підстав скасовувати адаптивний карантин, бо хвороба не зникла. Тому не потрібно передчасно тішити себе ілюзіями.

Шмигаль переконаний, що карантин у 2021 році можуть ще неодноразово продовжувати.

Довідка. З 8 по 24 січня в Україні діє локдаун. Про обмеження, порушення карантину та ставлення до нього експертів й українців читайте за посиланням.



Які обмеження діють в Україні / Інфографіка 24 каналу