Ситуація з коронавірусом гірша, ніж була в грудні: до чого готуватись

Щоденна кількість летальних випадків наближається до тієї, яка була у грудні. Наступного тижня вона її перевищить і буде рости далі.

Щодо епідемічної ситуації є хороші новини і погані. А ні, хороших немає.

Читайте також Шмигаль назвав умову нового локдауну в Україні

Яка ситуація з коронавірусом в Україні зараз

Можливо, ви теж підписані на щоденні оновлення показників від МОЗ, такі як на ілюстрації. Поясню ситуацію на них.



Дані МОЗ щодо ситуації з коронавірусом в Україні (дані за 17 березня) / Скірн з фейсбук-сторінки Павла Ковтонюка

На інфографіку з цифрами нових випадків, одужань та тестів можна не зважати. Жодна з цих цифр нічого цінного нам не покаже.

Вони би показували, якби тестів проводили разів у чотири-п'ять більше. Тоді ці показники були би основні для нас. Ріст нових випадків давав би нам сигнал, що саме в ці дні починається новий спалах.

Тому дивимося далі, там де дрібним шрифтом.

Головний показник для нас – нові госпіталізації. Вони починають зростати десь за сім-десять днів після того, як стає більше нових випадків. Вам треба постежити за цією цифрою десь тиждень. І порівняти з цифрою виписаних з лікарень.

Якщо ви бачите, що госпіталізації ростуть швидше за виписаних, і це триває протягом тижня – почалося.

Причому це спалах, який уже розгорівся сім-десять днів тому. Тому коли ви його помітите, в новинах уже буде інформація, що лікарні починають переповнюватися.

Ознайомтесь! Україна – на межі локдауну: коли і на скільки його можуть ввести

Далі є показник летальних випадків. Він почне рости через сім-десять днів після того, як почався ріст госпіталізацій. Відповідно, через 14-20 днів після того, як реально почався спалах. Тому якщо ви протягом тижня помічаєте, що ця цифра росте і вона уже значна – це дуже погано. Горить.

Так от. Зараз уже горить. Госпіталізації зростають уже місяць. В останні два тижні вони перевищують пікові значення грудня минулого року.

Вони зростають одночасно в багатьох областях. Це значить, що "адаптивний" підхід не спрацює, бо поширення почалося по всій країні. Почала рости смертність. Щоденна кількість летальних випадків наближається до тієї, яка була у грудні. Наступного тижня вона її перевищить і буде рости далі.

Є три шляхи як зарадити ситуації

Хоча ні, першого уже нема. Це широке виявлення і рання реакція на ріст випадків. Цю можливість ми втратили. Ще восени, коли забили на нормальне тестування в нашій країні.

Другий – робити те, що уряд робив під час осені і зими минулого року. Давати хворіти і збільшувати кількість ліжок. Обмеження вводити в окремих областях, де все геть погано. Так уряд робить і зараз. Але геть погано стає у все більшій кількості областей, і це відбувається швидко.

Третій – національні обмеження, локдаун. Уже виглядає як варіант без особливих альтернатив.

Прочитайте! Вакцинований Віктор Ляшко захворів на COVID-19: що це означає для нас

З локдаунами правило таке: якщо уже вирішив його запроваджувати, то це робити треба швидко і без половинчастих варіантів. Чим швидше і рішучіше – тим на коротший час він треба, і тим кращий результат.Тому уряду зараз слід не відтягувати неминуче, а прийняти рішення. Альтернативна – це ж саме рішення, тільки потім, і з більшими втратами.