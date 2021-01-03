Я не знаю, хто конкретно в Кабміні готував "антиковідну" постанову 1236, якою запроваджується локдаун, але очевидно, що автор або авторський колектив і близько не уявляє, як виглядає життя насправді.

Так буває, коли теоретиків випускають з вольєру і дають повноваження. Зупинюся на конкретному прикладі абсолютно безглуздої заборони.

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Локдаун-2021: що не так?

Пунктом 3 цієї постанови Кабмін забороняє приймання відвідувачів суб'єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері торговельного і побутового обслуговування населення, крім торгівлі виключно товарами, що належать до продуктів харчування, на торговельних площах, не менш як 60 відсотків яких призначено для торгівлі продуктами харчування, лікарськими засобами, виробами медичного призначення, засобами гігієни, засобами зв'язку, ветеринарними препаратами, кормами, насінням, засобами захисту рослин. Торговельна діяльність іншими групами товарів може відбуватися лише із здійсненням адресної доставки замовлень.

Що це означає на практиці?

На практиці власники торговельних закладів мусимуть закрити цілі відділи у магазинах, в яких продаються товари не з переліку. Скажімо, батарейку для пульсоксиметру чи тонометру ви не купите – замовляйте в інтернеті. Або лампочку – так само замовляйте в інтернеті і сидіть пару днів у темряві, поки її доставлять.

Я вже не кажу, що закриття відділів у супермаркеті фізично зменшує площу магазину, а відповідно збільшує щільність людей на квадратному метрі, що створює передумови для більш активного розповсюдження вірусу. Невже для усвідомлення очевидного потрібно якісь спеціальні знання? Навіщо створювати собі проблеми на рівному місці, бездарно втрачаючи сотні мільйонів гривень потенційних надходжень до бюджету від реалізації лише підакцизних товарів, які ви також хочете заборонити продавати?

А якщо це село? Ви всі знаєте, як виглядає сільмаг: ковбаса, горілка, пральний порошок, тютюн, памперси та дитячі іграшки на одній полиці. Виходить, їх тепер треба закрити? Як ви плануєте це зробити? Навіщо забороняти те, що неможливо проконтролювати? Це ж чиста профанація.

А якщо в сім'ї дві літніх людини, які в принципі не розуміють, як замовляти в інтернеті? Для кого ви все це написали?

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А потім обурюєтесь, що ніхто не хоче дотримуватися вимог ваших постанов. Не варто обурюватися, достатньо просто задіювати мізки при підготовці та ухваленні нормативних актів.

Джерело: Facebook