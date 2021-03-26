Зараз у нас черговий локдаун – і, з таким темпами вакцинації, напевно, не останній. Саме час виправити вади імплементації програми підтримки бізнесу.

Ціна коронокризи 2020 року

Свіжі дані Укрстату – у 2020 році ми втратили 672 тисячі робочих місць порівняно з 2019.

Зайнятість 2019 року: 16668 тисяч осіб.

Зайнятість 2020 року: 15996 тисяч осіб.

Читайте також Підприємцям знову хочуть виплатити по 8 тисяч через карантин

Укрстат враховує певну оцінку неформальної зайнятості, проте наймовірніше вона дещо консервативна, особливо в частині тимчасових робітників, низькооплачуваного фрілансу тощо.

Ймовірно, реальні цифри вище – може, ближче до 1 млн втрачених робочих місць, як оцінювали минулого року внутрішні опитування бізнес-асоціацій.

Так чи інакше, такою є ціна коронокризи минулого року. За наявності більш-менш адекватної програми підтримки зачиненого на локдаун бізнесу, ця втрата робочих місць могла б бути суттєво меншою. На жаль, щось схоже на нормальну для європейського континенту програму підтримки, з'явилося лише під час січневого локдауну вже у 2021 році – і то, мало суттєві вади на рівні імплементації.

Рекомендуємо! У Зеленського розповіли про карантинні виплати підприємцям

Зараз у нас черговий локдаун – і, з таким темпами вакцинації, напевно, не останній. Саме час виправити вади імплементації програми підтримки бізнесу. Розширити список КВЕДів, які дають право на підтримку, дати бізнесу достатньо часу та технічної допомоги, щоб всі змогли пройти необхідну реєстрацію в Дії. І виділити достатньо великі суми підтримки з державного бюджету. Раз вже уряд завалив вакцинацію і поставив країну в умови, коли ми періодично знов заходитимемо в локдаун.