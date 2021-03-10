Єдине, що може дати результат у розмові з Путіним – капітуляція, – Чумак

Діалог з Володимиром Путіним, обмін полоненими – це потрібний процес. Однак це не дає результату. Єдине, на що готова піти Росія – капітуляція всієї України.

Таку думку висловив ексзаступник генпрокурора Віктор Чумак у програмі "Що це було?". Він зауважив, що пропонувати інші методи закінчення війни на Донбасі Путіну – безрезультатно.

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"Якщо ти став президентом, то треба розуміти, що цей процес не дає результату. Єдине, що дає результат у розмові з Путіним – капітуляція", – сказав Чумак.

Це єдине, на що вони можуть піти – повна капітуляція України,

– наголосив ексзаступник генпрокурора.

Однак він додав, що капітуляція – це вже неактуально. "В нас є червоні лінії, за які ми не заступаємо, а вони бігають по цих червоних лініях", – зазначив він.

За словами Чумака, Зеленський у жодному разі не повинен сідати за окремий стіл переговорів з Путіним. "Якщо він хоче себе повністю закопати – хай сідає. Однак я думаю, що він не хоче цього", – підсумував він.

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