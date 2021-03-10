Єдине, що може дати результат у розмові з Путіним – капітуляція, – Чумак
Діалог з Володимиром Путіним, обмін полоненими – це потрібний процес. Однак це не дає результату. Єдине, на що готова піти Росія – капітуляція всієї України.
Джерело:24 канал
Таку думку висловив ексзаступник генпрокурора Віктор Чумак у програмі "Що це було?". Він зауважив, що пропонувати інші методи закінчення війни на Донбасі Путіну – безрезультатно.
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"Якщо ти став президентом, то треба розуміти, що цей процес не дає результату. Єдине, що дає результат у розмові з Путіним – капітуляція", – сказав Чумак.
Це єдине, на що вони можуть піти – повна капітуляція України,
– наголосив ексзаступник генпрокурора.
Однак він додав, що капітуляція – це вже неактуально. "В нас є червоні лінії, за які ми не заступаємо, а вони бігають по цих червоних лініях", – зазначив він.
За словами Чумака, Зеленський у жодному разі не повинен сідати за окремий стіл переговорів з Путіним. "Якщо він хоче себе повністю закопати – хай сідає. Однак я думаю, що він не хоче цього", – підсумував він.
Зустріч Зеленського з Путіним: що відомо
- Про необхідність зустрічі президентів у нормандському форматі заявили ще у листопаді 2020 року у Тристоронній контактній групі. Спікер української делегації Олексій Арестович сказав, що Росія не виконує зобов'язання та блокує обмін полоненими, а тому необхідно зустрітись.
- Водночас у Кремлі тоді різко відреагували та заперечили можливість зустрічі.
- 9 березня Зеленський заявив, що готується до особистої зустрічі з кожним лідером "нормандської четвірки". Зазначимо, що туди входить і Путін.
- Після цього прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що сам президент не виключає можливості зустрічі з Зеленським.
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