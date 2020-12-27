Капелюх, який прикрашав головну ялинку країни, встановили на Софійській площі у Києві. Люди, щоб сфотографуватись зі скандальною прикрасою, стоять у довжелезних чергах.

Про це повідомила директорка Департаменту культури Київської міської державної адміністрації Діана Попова. На своїй фейсбук-сторінці вона опублікувала фото величезних черг.

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"Величезна черга стоїть на краще символічного місця, де можна загадати бажання під казковим капелюхом. Символічне фото під найочікуванішим артоб'єктом можна зробити біля головної ялинки країни", – повідомила директорка Департаменту культури КМДА.

Попова подякувала всім за підтримку та наголосила, що КМДА виконала свою обіцянку та повернула капелюх на площу.



Капелюх з головної ялинки встановили у центрі Києва / Фото Діани Попової



Черга, аби сфотографуватись з капелюхом / Фото Діани Попової

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