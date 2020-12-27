Скандальний капелюх з ялинки повернули в центр Києва: фото, відео
Капелюх, який прикрашав головну ялинку країни, встановили на Софійській площі у Києві. Люди, щоб сфотографуватись зі скандальною прикрасою, стоять у довжелезних чергах.
Про це повідомила директорка Департаменту культури Київської міської державної адміністрації Діана Попова. На своїй фейсбук-сторінці вона опублікувала фото величезних черг.
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"Величезна черга стоїть на краще символічного місця, де можна загадати бажання під казковим капелюхом. Символічне фото під найочікуванішим артоб'єктом можна зробити біля головної ялинки країни", – повідомила директорка Департаменту культури КМДА.
Попова подякувала всім за підтримку та наголосила, що КМДА виконала свою обіцянку та повернула капелюх на площу.
Капелюх з головної ялинки встановили у центрі Києва / Фото Діани Попової
Черга, аби сфотографуватись з капелюхом / Фото Діани Попової
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Скандал з капелюхом на ялинці: що відомо
- Для головної ялинки 2021 року придумали дуже неординарний дизайн, адже замість традиційної зірки на її верхівці встановили велетенський капелюх.
- Організатори пояснили, що така прикраса була "стилістичним доповненням теми чудес", адже тематика цьогорічного святкування – казковий ліс.
- Люди прозвали капелюх "чаклунським" та "відьмацьким" і заявили, що він не має нічого спільного з Різдвом та Новим роком.
- Через скандал оригінальну прикрасу все ж зняли з головної ялинки.
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