Австрійські ЗМІ знайшли причину, чому Відень довгі роки затягує з екстрадицією українського олігарха Дмитра Фірташа до США. Як з'ясувалося, все через його зв'язки з "Австрійською народною партією" та безпосередньо канцлером Себастьяном Курцом.

До зв'язків Дмитра Фірташа з вищими політичними колами Австрії журналісти дійшли через дві обставини – місце проживання олігарха й літак, що йому опосередковано належить.

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Щодо місця проживання, то українець, якого австрійські ЗМІ називають "фаворитом Володимира Путіна", проживає на віллі, яка належить Александру Шютцу.

Це великий австрійський бізнесмен й один з основних донорів "Австрійської народної партії". Главою останньої є канцлер Австрії Себастьян Курц.

Польоти літаком Фірташа

Австрійський канцлер 4 березня вирушив до Ізраїля, щоб домовлятися про вакцини. Туди він полетів разом з прем'єркою Данії Метте Фредріксен.

Натомість делегації обох держав і журналісти полетіли в Тель-Авів літаком, що належить компанії Avcon Jet AG – кіпрському офшору, пов'язаному з Дмитром Фірташем.

До слова, повертаючись додому, Себастьян Курц змінив літак і приєднався до делегації, яка летіла бортом, що буцімто належить українському олігарху.

Такі тісні зв'язки з австрійською владою журналісти пов'язують з тим фактом, що Відень вже багато років не може екстрадувати Дмитра Фірташа на запити США.

Коротко про Дмитра Фірташа: