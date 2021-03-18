Поки Австрія не може екстрадувати Фірташа, його літаком користується канцлер Курц
Австрійські ЗМІ знайшли причину, чому Відень довгі роки затягує з екстрадицією українського олігарха Дмитра Фірташа до США. Як з'ясувалося, все через його зв'язки з "Австрійською народною партією" та безпосередньо канцлером Себастьяном Курцом.
Джерело:ZackZack
До зв'язків Дмитра Фірташа з вищими політичними колами Австрії журналісти дійшли через дві обставини – місце проживання олігарха й літак, що йому опосередковано належить.
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Щодо місця проживання, то українець, якого австрійські ЗМІ називають "фаворитом Володимира Путіна", проживає на віллі, яка належить Александру Шютцу.
Це великий австрійський бізнесмен й один з основних донорів "Австрійської народної партії". Главою останньої є канцлер Австрії Себастьян Курц.
Польоти літаком Фірташа
Австрійський канцлер 4 березня вирушив до Ізраїля, щоб домовлятися про вакцини. Туди він полетів разом з прем'єркою Данії Метте Фредріксен.
Натомість делегації обох держав і журналісти полетіли в Тель-Авів літаком, що належить компанії Avcon Jet AG – кіпрському офшору, пов'язаному з Дмитром Фірташем.
До слова, повертаючись додому, Себастьян Курц змінив літак і приєднався до делегації, яка летіла бортом, що буцімто належить українському олігарху.
Такі тісні зв'язки з австрійською владою журналісти пов'язують з тим фактом, що Відень вже багато років не може екстрадувати Дмитра Фірташа на запити США.
Коротко про Дмитра Фірташа:
- Це український олігарх, який наприкінці 2020 року опинився на четвертій сходинці рейтингу найбагатших українців.
- Дмитро Фірташ протягом багатьох років проживає в Австрії, а з 2014 року США вимагають у Відня екстрадувати олагірха.
- У Сполучених Штатах його звинувачують у корупції. До слова, у 2014 році з-під арешту олігарха випустили під рекордну для Австрії заставу в 125 мільйонів євро.
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