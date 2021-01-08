У Каневі Черкаської області впала центральна ялинка. Вона була встановлена на Ярмарковій площі.

Внаслідок падіння святкове дерево пошкодило загорожу, але продовжило світитись. Про це повідомив міський голова Канева Ігор Ренькас.

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Чому ялинка впала

За словами очільника міста впала внаслідок сильного вітру.

О 22:30 на Ярмарковій площі від сильних поривів вітру впала святкова ялинка,

– зазначив Ренькас.

Конструкція, яка складається з металевого каркаса і дерев, пошкодила загорожу, однак після падіння ще блимала.

Святковий настрій на межі

Наразі ялинку вже демонтували, обставини події з'ясовують.



У Каневі впала ялинка / Фото з фейсбук-сторінки Ігоря Ренькаса

Мер Канева додав: "Не жартуватиму щодо локдауну, але така ситуація трапилась в місті вперше. Просимо вибачення за незручності. Сподіваємось, це не відіб'ється на святковому настрої мешканців".

Зазначимо! На ранок 8 січня внаслідок мокрого снігу та сильного вітру залишалися без електропостачання щонайменше 85 населених пунктів у шести областях.