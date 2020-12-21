Колишній топменеджер "Нафтогазу" Юрій Вітренко подав декларацію на пост заступника голови Міністерства енергетики. Для того, щоб це зробити, потрібно провести велику роботу, а це буде дуже непросто.

Вітренка ще пов'язують з Коломойським, втім, прямих доказів немає. Політолог Володимир Фесенко в ефірі 24 каналу розповів, кому вигідно призначення Вітренка на цю посаду і хто його може просувати.

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За його словами, Коломойському вигідне призначення на цю посаду людину, яка не пов'язана з Ахметовим. Можливо, у Вітренка є опосередковані зв'язки з Коломойським, але очевидних заяв не було.

Кандидатуру Вітренка насамперед просуває Офіс Президента, а не Коломойський,

– пояснив Фесенко.

Водночас, як зазначив експерт, для Коломойського вигідно, що міністерство вийде з-під монопольного контролю олігарха Ахметова.

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За його словами, річ у тім, що подання декларації й претензії на те, щоб стати заступником міністра означає, що в разі призначення (а ймовірніше це відбудеться), Вітренка призначать виконувачем обов'язків міністра енергетики. Згідно з законодавством, він може виконувати ці обов'язки 60 днів і водночас претендувати на те, що бути повноцінним міністром.

"Чи вдасться це зробити – це вже питання. Для того, щоб призначити Вітренка міністром чи віцепрем'єром треба буде провести активну роботу з депутатами фракції. Це буде непросто зробити. Але це один зі сценаріїв", – підкреслив Фесенко.

До того ж фахівець прогнозує, що Вітренка намагались призначити не просто міністром, а першим віцепрем'єром.

Увага! Минулого тижня парламент провалив голосування за Вітренка по пост очільника Міненерго. У ЗМІ повідомляють, що після невдалого голосування в Раді розглядають питання тимчасового призначення Вітренко на посаду виконуючого обов'язки міністра.

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