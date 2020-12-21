Кандидатуру Вітренка просуває Офіс Президента, а не Коломойський, – Фесенко
Колишній топменеджер "Нафтогазу" Юрій Вітренко подав декларацію на пост заступника голови Міністерства енергетики. Для того, щоб це зробити, потрібно провести велику роботу, а це буде дуже непросто.
Вітренка ще пов'язують з Коломойським, втім, прямих доказів немає. Політолог Володимир Фесенко в ефірі 24 каналу розповів, кому вигідно призначення Вітренка на цю посаду і хто його може просувати.
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Чому Вітренко хоче потрапити до Міненерго і до чого тут Коломойський
За його словами, Коломойському вигідне призначення на цю посаду людину, яка не пов'язана з Ахметовим. Можливо, у Вітренка є опосередковані зв'язки з Коломойським, але очевидних заяв не було.
Кандидатуру Вітренка насамперед просуває Офіс Президента, а не Коломойський,
– пояснив Фесенко.
Водночас, як зазначив експерт, для Коломойського вигідно, що міністерство вийде з-під монопольного контролю олігарха Ахметова.
Про долю Вітренка
За його словами, річ у тім, що подання декларації й претензії на те, щоб стати заступником міністра означає, що в разі призначення (а ймовірніше це відбудеться), Вітренка призначать виконувачем обов'язків міністра енергетики. Згідно з законодавством, він може виконувати ці обов'язки 60 днів і водночас претендувати на те, що бути повноцінним міністром.
"Чи вдасться це зробити – це вже питання. Для того, щоб призначити Вітренка міністром чи віцепрем'єром треба буде провести активну роботу з депутатами фракції. Це буде непросто зробити. Але це один зі сценаріїв", – підкреслив Фесенко.
До того ж фахівець прогнозує, що Вітренка намагались призначити не просто міністром, а першим віцепрем'єром.
Як Рада голосувала за призначення Вітренка
- За призначення Вітренка на посаду віцепрем'єра – міністра енергетики Верховна Рада голосувала 17 грудня. Однак його кандидатуру підтримали лише 186 нардепів із 226 необхідних.
- Сам Вітренко назвав це "дуже корисним досвідом".
- Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зауважив, що Вітренка спробують повторно призначити на посаду міністра енергетики вже у січні 2021 року, адже альтернативи наразі немає.
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