Єлизавета Богуцька переконана, що кандидатам у народні депутати потрібно проходити психіатричну експертизу. Таку необхідність Богуцька аргументує начебто дивною поведінкою деяких народних обранців у Верховній Раді.

За словами нардепки від "Слуги народу" Богуцької, найчастіше специфічна поведінка деяких нардепів проявляється під час телефонних розмов.

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Дійсно є депутати, на яких дивишся і враження таке, що іще вчора людина була в лікарні, а сьогодні вже в парламенті проводить якісь сеанси одночасної гри зі своїми слухачами, саме коли йде сесія Верховної Ради,

– наголосила Богуцька.

Нардепку надзвичайно бентежить те, що деякі люди починають говорити водночас зі спікером і роблять це навіть голосніше.

Однак Богуцька розуміє: парламент не ухвалить законопроєкт про обов'язкову психіатричну експертизу кандидатів у нардепи

"Якщо він (законопроєкт – 24 канал) і з'явиться, то не буде проголосований. Тому що на це будуть дивитись із посмішкою, як на анекдот більше, ніж на правило, яке має бути запроваджене", – підсумувала народна обраниця.

Зверніть увагу! Богуцька певний час працювала психіатром у Сімферопольській обласній лікарні.