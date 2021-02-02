На Донеччині Служба безпеки України викрила прихований арсенал зі зброєю. Зокрема, силовики знайшли 40 снарядів до протитанкового гранатомета.

Джерело: Служба безпеки України

Таємний арсенал зброї заховали у каналізаційній трубі одного з селищ неподалік від лінії розмежування.

Актуально Рада вже цього тижня розгляне закон про обіг зброї

На вході у трубу невідомі встановили розтяжку. Її знешкодили українські сапери.



Вхід до таємного арсеналу зброї / Служба безпеки України

Що знайшли у схованці

Понад 40 снарядів до протитанкового гранатомета ПГ-9;

43 стартові порохові заряди ПГ-15П.

Що ще кажуть силовики