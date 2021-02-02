У каналізаційній трубі на Донбасі знайшли арсенал зброї: фото
На Донеччині Служба безпеки України викрила прихований арсенал зі зброєю. Зокрема, силовики знайшли 40 снарядів до протитанкового гранатомета.
Джерело: Служба безпеки України
Таємний арсенал зброї заховали у каналізаційній трубі одного з селищ неподалік від лінії розмежування.
Актуально Рада вже цього тижня розгляне закон про обіг зброї
На вході у трубу невідомі встановили розтяжку. Її знешкодили українські сапери.
Вхід до таємного арсеналу зброї / Служба безпеки України
Що знайшли у схованці
- Понад 40 снарядів до протитанкового гранатомета ПГ-9;
- 43 стартові порохові заряди ПГ-15П.
Що ще кажуть силовики
- Наразі невідомо, чи причетні до арсеналу зброї російські окупанти.
- Наразі зброю вже вилучили зі сховку. Усі необхідні заходи фахівці СБУ робили у співпраці з Національною поліцією та підрозділами Держслужби з надзвичайних ситуацій.
- Правоохоронці вже розпочали кримінальне провадження через незаконний склад боєприпасів.
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