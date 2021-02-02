Канали NewsOne, 112 та ZIK, які належать соратнику Медведчука Тарасу Козаку, припинили мовлення. Це сталося після того, як РНБО запровадила санкції проти їхнього власника.

Джерело: 24 канал

Під санкції, які діятимуть 5 років, потрапили 8 компаній, які володіють телеканалами Zik, "112 Україна" та NewsOne. Указ уже підписав президент.

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У документі мовиться про те, що такі ж санкції проти Козака та його компаній можуть ввести й на території США, ЄС та інших держав.



Канали припинили мовлення / Фото з соцмереж



Канали припинили мовлення / Фото з соцмереж

Зауважимо, що санкції також стосуються низки регіональних мовників під брендами каналів Козака.

Довідка. Мовиться про "Новий формат", "Аріадна ТВ", "ТВ Вибір", "Партнер ТВ", "112-ТВ", "Нові комунікації", "Новини 24 години" та "Лідер ТВ". Термін дії санкцій теж 5 років.

Які санкції запровадили проти Козака