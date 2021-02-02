Канали Zik, 112 і Newsone припинили своє мовлення: фотодоказ
Канали NewsOne, 112 та ZIK, які належать соратнику Медведчука Тарасу Козаку, припинили мовлення. Це сталося після того, як РНБО запровадила санкції проти їхнього власника.
Джерело: 24 канал
Під санкції, які діятимуть 5 років, потрапили 8 компаній, які володіють телеканалами Zik, "112 Україна" та NewsOne. Указ уже підписав президент.
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У документі мовиться про те, що такі ж санкції проти Козака та його компаній можуть ввести й на території США, ЄС та інших держав.
Канали припинили мовлення / Фото з соцмереж
Канали припинили мовлення / Фото з соцмереж
Зауважимо, що санкції також стосуються низки регіональних мовників під брендами каналів Козака.
Які санкції запровадили проти Козака
- блокування активів та обмеження торговельних операцій;
- запобігання виведенню капіталів за межі України;
- зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;
- обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України;
- Детальніше про інші санкції – читайте за посиланням.
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