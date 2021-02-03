Джерело: "Страна"

Зеленський зазначив, що іноді на телеканалах інформацію подають "грубо". Йому це не подобається.

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Що каже Олександр Зеленський

Однак чоловік запевнив, що нічого не оцінює, адже займається своєю роботою.

Може, я упереджено кажу. Я батько, завжди переживаю за сина. Ну, я ці канали вже не дивлюся, напевно, місяці 3 – 4,

– додав батько президента.

Крім того, чоловік зауважив, що він би теж заборонив телеканали, якби їх риторика не відповідала дійсності.

"Я не знаю, який тиск, але є ж межа. Так, як його поливають, ні в одній країні такого немає. Мені так здається, може бути, я помиляюся….Ось кажуть, корупція збільшилася в 6 разів. А дивишся міжнародні результати – на 3 сходинки піднялася", – сказав Зеленський.

Що цьому передувало