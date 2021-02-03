Ці канали вже не дивлюся, – батько Зеленського про заборону ZIK, NewsOne і "112 Україна"
Батько президента Олександр Зеленський прокоментував рішення сина заборонити телеканали ZIK, NewsOne і "112 Україна". Чоловік розповів, що дивився раніше ці канали, але перестав.
Джерело: "Страна"
Зеленський зазначив, що іноді на телеканалах інформацію подають "грубо". Йому це не подобається.
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Що каже Олександр Зеленський
Однак чоловік запевнив, що нічого не оцінює, адже займається своєю роботою.
Може, я упереджено кажу. Я батько, завжди переживаю за сина. Ну, я ці канали вже не дивлюся, напевно, місяці 3 – 4,
– додав батько президента.
Крім того, чоловік зауважив, що він би теж заборонив телеканали, якби їх риторика не відповідала дійсності.
"Я не знаю, який тиск, але є ж межа. Так, як його поливають, ні в одній країні такого немає. Мені так здається, може бути, я помиляюся….Ось кажуть, корупція збільшилася в 6 разів. А дивишся міжнародні результати – на 3 сходинки піднялася", – сказав Зеленський.
Що цьому передувало
- Рада національної безпеки та оборони 2 лютого застосувала санкції проти нардепа та соратника Віктора Медведчука Тараса Козака. Президент Володимир Зеленський підписав указ.
- Відтак телеканали Козака ZIK, NewsOne і "112 Україна" припинили мовлення.
- До слова, Євросоюз та США підтримали таке рішення.
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