Підсумки роботи перших двох робочих тижнів Верховної Ради у новому 2021 році вразили українців. Олександра Дубінського з фракції виключили, канали, що вели підривну діяльність в Україні, вимкнули, закон про референдум ухвалили, а тарифи на газ понизили. Що ж чекає далі – страшно уявити.

Чому медведчуківські канали закрили саме зараз та чого очікувати від Верховної Ради далі – читайте в інтерв'ю "Перехресного допиту" зі заступницею фракції "Слуга народу" Євгенією Кравчук.

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Якби мені кілька днів тому сказали, що відразу 3 телеканали закриють, я б сказала не вигадуйте, не може такого бути. А виявляється може. Як це стало можливим? Чому зараз? І як на довго?

Питання про діяльність каналів в суспільному дискурсі і серед журналістів інших каналів було постійно на порядку денному. Нацрада з питань телебачення та радіомовлення подавали позови, судилась. Це довгий процес, особливо, коли грамотні юристи знають, як його затягнути. Що таке взагалі санкції від РНБО і указ президента? Це спеціальний інструмент, який потім не потребує рішення суду. Це зразу я відповідаю на запитання, чому ви не засудили Козака. Це різні речі, але вони не виключають одне одного. Провадження є по Козаку. І воно буде з часом доведено до підозри і розгляду в суді.



Інтерв'ю з Євгенією Кравчук / Фото 24 каналу

Безперечно рішення правильне і воно очевидно законне. Але чому так довго? Чому через 2 роки Зеленський таки наважився?

Зараз усі ми обговорюємо, чи витримають це рішення у Верховному суді, бо вже є позови. Однак якраз для того, щоб була бездоганна юридична аргументація, їй потрібен був цей час. Бо СБУ збирала ці докази. Я не можу говорити конкретні назви компаній, це їхня прерогатива. Але є такі сигнали та інформація, що Козак причетний до різних оборудок на території ОРДЛО. Раніше було розслідування, яке стосувалось його зв'язків з тимчасово окупованою територією. Але цю інформацію треба зібрати і представити для РНБО.

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Це рішення приймалось на трьох позиціях – закону про санкції, постанови Верховної Ради 2018 року і подання СБУ. От якраз в поданні СБУ є ці юридичні підстави та зв'язки, щоб можна було доказати, що це дійсно терористична діяльність – фінансування тероризму.



Санкції РНБО проти Тараса Козака / Інфографіка 24 каналу

А може це було пов'язано з тим, що партія Медведчука обійшла партію "Слуга народу" в соцопитуваннях і вийшла на перше місце?

Мене особисто, як людину, яка розуміє інформаційне поле і є головою підкомітету з питань інформаційної політики, це звісно турбувало і до цього, ми звертали увагу на численні порушення. Нацрада подавала скарги. Але санкції це миттєвий механізм, який оскаржується вже після того, як вступає в дію, а не навпаки. Тому для санкцій було дуже важливо зібрати юридичні докази.

Коли були вітання від Петра Порошенка про цю спецоперацію СБУ, то він пояснив, що у 2018 році він це не зробив, бо були вибори. Так от, у 2018 році я працювала в медійній сфері і зсередини спілкувалась з медійним ринком і люди, які працювали на цих каналах дуже переживали, аби хтось в ефірі критикував Петра Порошенка. Я питаюсь, чому ви так боїтесь? Вони казали, що бояться, що в них відберуть ліцензію. Фактично, тоді Порошенку було вигідно, що його не критикують, але був статус кво. Ба більше, Медведчук виріс політично і частково бізнесово за каденції минулого президента і минулої Верховної Ради.

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Чи не плануються ці матеріали справи показати в публічній площині?

Я вважаю, що це було б правильно показати в публічній площині, але тут СБУ має сказати, що можна, а що не можна показувати. Бо очевидно, що там може бути інформація, отримана від наших спецслужб, які там перебувають. Ми ж не хочемо їх якось розкрити. Я була членом Тимчасової слідчої комісії, яка стосувалась якраз діяльності трьох каналів, і коли ми запрошували представників СБУ на закритті засідання, то вони тоді нам казали, що не можуть надати нам цієї інформації.

Чи не бояться вони, що справа може розвалитись, якщо всі ці факти вони виведуть на публічну площину, як було зі справами, які презентував Аваков?

Власне у цьому і є небезпека, що не можна до певного часу виводити на публічну площину те, що не можна використовувати процесуально. Я так розумію ці застереження СБУ.

Якщо СБУ тривалий час ретельно збирала інформацію про те, що Тарас Козак причетний до тероризму, то чи не означає це, що наступним кроком буде офіційне звинувачення, кримінальне провадження, можливо, затримання оточення Медведчука, його безпосередньо, у справі причетності до тероризму з боку Росії?

Дійсно, ці процеси є паралельні, але не взаємовиключенні. Я сподіваюсь, що зрештою буде підписана підозра і ці речі перейдуть в суди, кримінальну відповідальність. Коли це може відбутись – не можу сказати, бо я не представниця ні СБУ, ні РНБО.

Про діяльність Ірини Венедіктової

Це безпосередньо залежить від генпрокурорки Ірини Венедіктової. Ви, як заступниця керівника президентської фракції, задоволені її роботою?

Я розумію, що це питання з підтекстом, але крім гучних справ, на які всі так чекають, є й інші справи. Наприклад, вони накривають постійно конвертаційні центри, розслідують корупційні справи про десятки мільйонів гривень. Тому сказати, що нічого не робиться, все пропало, я теж не можу. Я не є з профільного комітету, тому б не хотілось вдаватись в деталі цієї справи, але зараз говорити, що Венедіктова не справилась і вона має покинути посаду, я не можу.

Про амбіції Дмитра Разумкова

За санкції проти Тараса Козака не проголосували 2 особи: один член РНБО був відсутній, а інший – спікер парламенту Дмитро Разумков. Чому він не підтримав це рішення? Він не побачив достатньо підстав для блокування, чи це небажання сваритися з президентом і бути гарним для всіх?

Довідка. За санкції не голосував міністр оборони Андрій Таран. Він був відсутній, адже перебував у робочому відрядженні в Індії. Однак, він запевнив, що голосував би "за".

Я вчора (4 лютого – 24 канал) слухала в ефірі іншого члена РНБО, представника Арсена Авакова. Він сказав, що йому доказів було достатньо, тому я не думаю, що це причина. Така аргументація непереконлива. Мені складно коментувати дії іншого політика. Точно можу сказати, що кожен член РНБО має право не погодитися з якимось рішенням. Дійсно, це колегіальний орган, рішення приймається більшістю голосів, а вводиться в дію головою РНБО – президентом України, який і видає указ.

З юридичного погляду це (відсутність 2 голосів – 24 канал) ні на що не вплинуло. Чи викликало це запитання всередині команди? Так, викликало, але ми вже звикли, що у будь-який момент в когось може бути власна думка.

Ще й ролик вийшов у Разумкова зі словами "починаємо працювати". Через це всі якось заговорили про його президентські амбіції.

Я вже думала, з чим це пов'язано. Логіка така, що Дмитро Олександрович (Разумков – 24 канал) відкрив публічну сторінку у фейсбуці. У такий спосіб хоче привернути увагу до цієї сторінки. Доволі вдалий маркетинговий хід. Я думаю, багато хто підписався на цю сторінку.

Довідка. Ролик, який підірвав мережу, Разумков опублікував на своїй сторінці у фейсбуці 1 лютого. На відео видно, як він їде на автівці до будівлі парламенту. Далі він зайшов у сесійну залу, сів на крісло і сказав: "Добрий день! Починаємо працювати". Ролик можна переглянути тут.

Дивіться відео Дмитра Разумкова:

Чи не здається вам, що таких символічних самостійних кроків пан Разумков робить багато? Вони вказують на те, що, можливо, він веде якусь самостійну політичну гру, а з президентом Зеленським вони вже не соратники. Тут не тільки про ролик і введення санкцій мовиться. До прикладу, його окрема позиція щодо КСУ. Багато таких символів, які вказують на можливу сварку президента з головою Ради.

Дмитрові ставили буквально 1 – 2 тижні тому питання про те, чи збирається він кудись. Разумков сказав, що він вважає себе членом нашої команди. Сподіваюсь, що він сказав це щиро.

Попри це юридично і де-факто Разумков – позафракційний, як і Руслан Стефанчук, який є його першим заступником. Однак Разумков приходить на кожне засідання нашої фракції. Ми спільно обговорюємо законопроєкти, які вносяться. Так, він частіше собі дозволяє власну думку, ніж інші члени фракції. Очевидно, статус так впливає на людину.

Про призначення Юрія Вітренка

Іншою є також його позиція і щодо призначення Юрія Вітренка міністром енергетики.

Тут у нас інші позиції у ще 40 – 45 людей.

Чому?

Це краще запитати у нього (Разумкова – 24 канал). Він говорив, що це пов'язано з премією, що нібито вона надто велика для такого складного часу. Принаймні, він це робив публічно. Він не обіцяв голосувати, а потім не проголосував. Ця позиція нам була відома, коли це все відбувалося. Принаймні, чесно.

Кандидатуру Вітренка на посаду міністра енергетики внесуть вже втретє. Здається, пан Стефанчук говорив про те, що збираються ще голосувати і залучатимуть до цього інші фракції. Як йде робота у цьому напрямку?

Я абсолютно переконана, що без зовнішніх голосів ми не зможемо самостійно проголосувати кандидатуру Вітренка.

Однак вистачає нардепів у фракції.

У деяких питаннях ми не можемо прийняти рішення. У більшості питань ми знаходимо консенсус.

Це пов'язано лише з премією Вітренка?

Я так розумію, що переважно так.

Довідка. Ще у 2018 році наглядова рада "Нафтогазу" пообіцяла нагородити преміями 41 співробітника, у такий спосіб хотіли віддячити за внесок в перемогу над "Газпромом" в Стокгольмському арбітражі. Мовилось про те, що виплатять 1% суми виграшу, а це означає, що Вітренко претендує на отримання понад 4 мільйонів доларів.

Можливо, у когось є ще якісь особисті переконання. Однак в нас є невеликий резерв у порівнянні з 2 разом. Досить багато моїх колег тоді були у Страсбургу, у відрядженні в ПАРЄ. Додаткові голоси ми зможемо знайти, але треба розуміти, що це мають підтримати й інші групи та фракції.

Я голосувала двічі, готова і третій раз проголосувати.

Про кандидатуру Геруса

Якщо не Юрій Вітренко, то хто? Ви можете підтвердити чи спростувати те, що наступною кандидатурою може бути Андрій Герус?

Я запитувала Андрія про це після того, як ми не проголосували другий раз. В мене немає відчуття, що Андрій дуже хоче зайняти цю посаду.



Андрій Герус та Юрій Вітренко / Колаж 24 каналу

Можливо, цього хоче президент?

Це вже питання до президента. Наразі я розумію, що пан Вітренко продовжує бути виконувачем обов'язків, хоча й з дуже обрізаними повноваження. Він практично нічого не може. Він навіть не голосує на засіданнях Кабінету Міністрів, тому є варіант повторного внесення його кандидатури. Наступний пленарний тиждень буде з 15 лютого. Потрібно пройти увесь процес спочатку:

засідання фракції;

подання фракції;

внесення Шмигалем;

розгляд комітетом;

внесення у зал.

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