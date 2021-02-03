Це пропагандисти, а не журналістська спільнота, – Герасим'юк про канали Медведчука

Проросійські телеканали Віктора Медведчука ZIK, "112 Україна" і Newsone – під санкціями. Відповідне рішення напередодні ухвалила Рада нацбезпеки й оборони України з ініціативи Президента України Володимира Зеленського.

Джерело: 24 канал

Нацрада розглядає діяльність цих каналів вже не перший рік. Лише минулого року "112 Україна" отримав 6 попереджень. Водночас справа Newsone щодо позбавлення ліцензій вже рік перебуває у суді. Про це в ефірі повідомила голова Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Ольга Герасим'юк.

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Пропагандистська діяльність каналів

За її словами, Рада продовжує розглядати діяльність каналів, попри те, що їхні представники маніпулюють і не вперше тиснуть на діяльність.

Я вважаю, що ці канали проводять не журналістську діяльність, а пропагандистську. Те, що вони постійно розмахують свободою слова нібито на свій захист – це жахливі речі,

– зазначила Герасим'юк.

Вона запевнила, що усі дії Нацради щодо фіксації порушень, особливо важких (мова ворожнечі, розпалювання ненависті тощо), зобов'язують реагувати.

Свобода слова

"Тому що свобода слова, перш за все, це не тільки можливість висловлюватися. Це велика відповідальність: про те, що ти говориш; як це впливає на аудиторію; до чого ти її закликаєш", – зауважила голова Національної ради.

Заслін для наступу

Мовиться, як відзначила Герасим'юк, про серйозні кроки, щоб поставити заслін наступам інформаційних військ агресора. Також вона зауважила, що Нацрада керується не законом про санкції, а законом про телебачення та радіомовлення.

Ця ситуація показує, що нам потрібно негайно ухвалити закон про медіа. Він би дав нам механізми впливу на те, що відбувається в інформаційному ефірі,

– сказала Герасим'юк.

Також вона додала, що Нацрада діятиме в рамках своїх повноважень: "Ми розглядатимемо усі порушення цих та інших каналів в межах своїх повноважень".

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