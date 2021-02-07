Канали Медведчука продовжують працювати і Навального вдруге судили – відео тижня

Проросійські канали ZIK, "112 Україна" і NewsOne заблокували в Україні. Попри це, вони продовжують роботу і транслюють свої ефіри в інтернеті. У Москві 5 лютого знову судили Олексія Навального. Зі слідчого ізолятору вже засудженого на 3,5 роки опозиціонера привезли для розгляду справи про образу ветерана.

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Канали Медведчука заблокували

Заблоковані канали ZIK, "112 Україна" і NewsOne не транслюють на телебаченні вже декілька днів. Світ відреагував на такий радикальний крок України по-різному: США, Британія та Канада підтримали, а Росія, звичайно, висловила співчуття "жертвам несвободи слова". Найгірше введення санкцій сприйняли нардепи від ОПЗЖ та сам Вадим Рабінович.

Що відбувається з Медведчуківськими каналами: дивіться відео

У Москві вдруге судили Навального

Російського опозиційного лідера Олексія Навального 5 лютого знову судили у Москві. Його звинувачують у наклепі на ветерана. Політик просив дозволити знімання ЗМІ судового засідання. На це суддя відповіла, що у залі повно журналістів. Проте, зауважив підсудний, у жодного з представників медіа камери не було.

В чому звинувачують Навального: дивіться відео 24 каналу

Філософія маскового режиму

Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує носити маски. Місцеві лікарі наполягають, лідери урядів і глави держав закликають їх одягати. До того ж іноді роблять це досить несподівано.

Зокрема прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо наголосив, що носіння маски захищає інших більше, ніж вас самих..

Скандали, пов'язані з відсутністю маски: дивіться відео

Пасивний дохід у 2021 році

Експерти рекомендують вкладати гроші у 2021 році відразу в кілька не пов'язаних один з одним фінансових інструментів. Наприклад, можна інвестувати в акції компаній з різних секторів, наприклад IT, медицина, автовиробники, головне вибрати найбільш стабільні компанії, з високим потенціалом зростання.

Як можна пасивно заробити у 2021 році: дивіться відео

Скільки коштує житло у Польщі та в Україні

Метр квадратний житла у Варшаві коштує в середньому 2 тисячі євро – це приблизно 75 тисяч гривень. Водночас у Києві – у 2,5 раза дешевше. Українець заплатить лише 32 тисячі гривень.

За офіційними даними, середній заробіток поляка є трохи меншим ніж 5,5 тисяч злотих на місяць – це 41 тисяча гривень. Водночас українець в середньому заробляє майже 12 тисяч гривень.

Кому легше придбати житло – поляку чи українцю: дивіться відео