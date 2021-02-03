Канали Медведчука фінансує компанія з окупованого Донбасу, – ЗМІ

3 лютого 2021 , 12:53
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Гроші на діяльність телеканалів лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука "112", ZIK і NewsOne надходять з окупованих територій України. А саме з окупованого Донбасу. Фінансує мовники "Торговый дом "Донские угли".

Джерело: "Українська правда"

Ресурсу про це розповіли надійно поінформовані співрозмовники в в РНБО та СБУ. Останні посилаються на отриману від правоохоронців інформацію.

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Що з'ясувало розслідування щодо каналів Медведчука

  • Посадовці компанії "Торговый дом "Донские угли" здійснюють протиправну діяльність.
  • Прибутки, які вони отримують, частково йдуть на фінансування "деструктивної діяльності телеканалів "112", ZIK і NewsOne".
  • Останні здійснюють "системну діяльність, спрямовану на реалізацію вигідних Росії наративів".
  • Лунають у їхніх ефірах судження у контексті легалізації військової агресії на сході України та легітимізації окупації Криму, а також дискредитації внутрішньої та міжнародної політики України.

Докладніше про діяльність "Донский углей"

  • Ця компанія разом із "Торговим домом "Східний Енерго-Альянс", "Міністерством доходів і зборів "ЛНР" та іншими незаконними утвореннями створили злочинний механізм придбання кам'яного вугілля. Мовиться про вугілля, видобуте на окупованих територіях Луганщини.
  • Продають вони його енергогенеруючим компаніям Росії. А відповідні податки сплачують до бюджету так званої "ЛНР".
  • Отримані ж прибутки використовують для здійснення терористичних актів, підтримання діяльності псевдореспубліки, а також для фінансування вищезазначених каналів.

З огляду на все це СБУ 2 лютого відкрило кримінальне провадження за статтею про фінансування тероризму.

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