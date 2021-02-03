Гроші на діяльність телеканалів лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука "112", ZIK і NewsOne надходять з окупованих територій України. А саме з окупованого Донбасу. Фінансує мовники "Торговый дом "Донские угли".

Джерело: "Українська правда"

Ресурсу про це розповіли надійно поінформовані співрозмовники в в РНБО та СБУ. Останні посилаються на отриману від правоохоронців інформацію.

Важливо Підтримуємо свободу слова, а не пропаганду, – Зеленський про санкції проти каналів Медведчука

Що з'ясувало розслідування щодо каналів Медведчука

Посадовці компанії "Торговый дом "Донские угли" здійснюють протиправну діяльність.

Прибутки, які вони отримують, частково йдуть на фінансування "деструктивної діяльності телеканалів "112", ZIK і NewsOne".

Останні здійснюють "системну діяльність, спрямовану на реалізацію вигідних Росії наративів".

Лунають у їхніх ефірах судження у контексті легалізації військової агресії на сході України та легітимізації окупації Криму, а також дискредитації внутрішньої та міжнародної політики України.

Докладніше про діяльність "Донский углей"

Ця компанія разом із "Торговим домом "Східний Енерго-Альянс", "Міністерством доходів і зборів "ЛНР" та іншими незаконними утвореннями створили злочинний механізм придбання кам'яного вугілля. Мовиться про вугілля, видобуте на окупованих територіях Луганщини.

Продають вони його енергогенеруючим компаніям Росії. А відповідні податки сплачують до бюджету так званої "ЛНР".

Отримані ж прибутки використовують для здійснення терористичних актів, підтримання діяльності псевдореспубліки, а також для фінансування вищезазначених каналів.

З огляду на все це СБУ 2 лютого відкрило кримінальне провадження за статтею про фінансування тероризму.

До теми Фінансування тероризму та збори на Банковій: нові деталі щодо блокування каналів Медведчука

Новина доповнюється