Канали Медведчука фінансує компанія з окупованого Донбасу, – ЗМІ
Гроші на діяльність телеканалів лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука "112", ZIK і NewsOne надходять з окупованих територій України. А саме з окупованого Донбасу. Фінансує мовники "Торговый дом "Донские угли".
Джерело: "Українська правда"
Ресурсу про це розповіли надійно поінформовані співрозмовники в в РНБО та СБУ. Останні посилаються на отриману від правоохоронців інформацію.
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Що з'ясувало розслідування щодо каналів Медведчука
- Посадовці компанії "Торговый дом "Донские угли" здійснюють протиправну діяльність.
- Прибутки, які вони отримують, частково йдуть на фінансування "деструктивної діяльності телеканалів "112", ZIK і NewsOne".
- Останні здійснюють "системну діяльність, спрямовану на реалізацію вигідних Росії наративів".
- Лунають у їхніх ефірах судження у контексті легалізації військової агресії на сході України та легітимізації окупації Криму, а також дискредитації внутрішньої та міжнародної політики України.
Докладніше про діяльність "Донский углей"
- Ця компанія разом із "Торговим домом "Східний Енерго-Альянс", "Міністерством доходів і зборів "ЛНР" та іншими незаконними утвореннями створили злочинний механізм придбання кам'яного вугілля. Мовиться про вугілля, видобуте на окупованих територіях Луганщини.
- Продають вони його енергогенеруючим компаніям Росії. А відповідні податки сплачують до бюджету так званої "ЛНР".
- Отримані ж прибутки використовують для здійснення терористичних актів, підтримання діяльності псевдореспубліки, а також для фінансування вищезазначених каналів.
З огляду на все це СБУ 2 лютого відкрило кримінальне провадження за статтею про фінансування тероризму.
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