Канал "Прямий" звинуватив Нацраду в упередженості: в органі рішуче спростували це
Телеканал "Прямий", який неодноразово отримував попередження від Нацради з телерадіомовлення, звинуватив орган в упередженості. У Нацраді відхрестилися від цього та заявили, що діють виключно у межах закону.
Нацрада заявила, що сприймає це як "спроби впливу на незалежний регуляторний орган". Про це мовиться у заяві Нацради.
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Деталі скандалу
14 січня Нацрада оголосила попередження каналу "Прямий" через висловлювання ведучого програми "Поярков News". Річ у тім, що в ефірі телеканалу пролунали образливі висловлювання ведучого Сергія Пояркова на адресу Президента України Володимира Зеленського.
У випуску програми ведучий назвав Володимира Зеленського "маленьким чмом", "криворізьким сцикунятком" та іншими подібними назвами, а його батька назвав "тупим". Повне розшифровування є у рішенні Нацради про призначення перевірки.
У відповідь на це канал "Прямий" звинуватив Нацраду в ухваленні рішень із політичних мотивів.
Відповідь Нацради
Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення заявила, що діє в межах закону і відкинула закиди в упередженості.
Наголосимо ще раз: Національна рада як державний орган діє виключно в рамках законодавства... Є два види санкцій, які за законом Національна рада накладає за певні порушення – штраф або попередження,
– зазначили в заяві.
Що відомо про телеканал "Прямий"
- До Революції Гідності телеканал мав назву "Тоніс" і належав старшому сину Віктора Януковича – Олександру. Коли ж той втік, канал "Тоніс" дивним чином не був конфіскований у державну власність, а опинився в руках оточення Петра Порошенка.
- Януковичі добровільно відписали телеканал новому власнику. Формально телеканал належить Володимиру Макеєнку, але практика підставних осіб в Україні існує багато років. Реальним власником каналу "Прямий" називають Петра Порошенка та Ігоря Кононенка.
- У 2017 році "Тоніс" перейменували в "Прямий канал" і в нього почалося багатомільйонні вливання грошей.
- Порошенко стверджує, що не має жодного відношення до власності або до управління "Прямим".
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