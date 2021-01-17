Телеканал "Прямий", який неодноразово отримував попередження від Нацради з телерадіомовлення, звинуватив орган в упередженості. У Нацраді відхрестилися від цього та заявили, що діють виключно у межах закону.

Нацрада заявила, що сприймає це як "спроби впливу на незалежний регуляторний орган". Про це мовиться у заяві Нацради.

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Деталі скандалу

14 січня Нацрада оголосила попередження каналу "Прямий" через висловлювання ведучого програми "Поярков News". Річ у тім, що в ефірі телеканалу пролунали образливі висловлювання ведучого Сергія Пояркова на адресу Президента України Володимира Зеленського.

У випуску програми ведучий назвав Володимира Зеленського "маленьким чмом", "криворізьким сцикунятком" та іншими подібними назвами, а його батька назвав "тупим". Повне розшифровування є у рішенні Нацради про призначення перевірки.

У відповідь на це канал "Прямий" звинуватив Нацраду в ухваленні рішень із політичних мотивів.

Відповідь Нацради

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення заявила, що діє в межах закону і відкинула закиди в упередженості.

Наголосимо ще раз: Національна рада як державний орган діє виключно в рамках законодавства... Є два види санкцій, які за законом Національна рада накладає за певні порушення – штраф або попередження,

– зазначили в заяві.

Що відомо про телеканал "Прямий"