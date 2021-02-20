Цинізм Порошенка: канал "Прямий" фінансували з корупційних схем

Експрезидент України Петро Порошенко офіційно придбав телеканал "Прямий". Він заявив, що таким чином нібито захистив медіа від дій влади та Володимира Зеленського.

Свого часу Порошенко на пряме питання про "Прямий" відповідав рішуче і відверто – він, мовляв, тут ні до чого. Про це розповів Дмитро Гнап у своєму блозі "Право на правду".

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Темне походження грошей для "Прямого"

За його словами, нинішня влада спочатку взялася за проросійські "телепомийки" Віктора Медведчука, а далі пообіцяла перевірити, хто з олігархів насправді контролює найбільші телеканали країни.

Тоді перед Володимиром Макеєнком постало б питання – звідки у нього гроші на утримання "Прямого",

– зазначив Гнап.

І невдовзі з'ясувалося б, як зауважив блогер, що Макеєнко просто банально не має грошей для такого дорого задоволення як телебачення. Тобто ці гроші за нього в телеканал вкладав хтось інший, впливовіший і вони мають дуже темне походження.

Корупційні схеми Порошенка

. Юридично телеканал "Прямий" належав ексголові Київської міської ради Володимиру Макеєнку

"В декларації Петра Порошенка, коли він був президентом, ви не знайдете жодної копійки, яка була б офіційно витрачена на створення і підтримку "Прямого" телеканалу", – також наголосив Гнап. Отож, сказав журналіст, ці гроші, очевидно, виймалися через чисельні корупційні схеми:

з "Роттердам+", на якій споживачів електроенергії за попередньої влади "нагріли" на 17 мільярдів гривень;

крадіжки в Укроборонпромі за допомогою так званих Свинарчуків;

на крадіжці мільярдів банківського рефінансування 5 років тому, через що гривня суттєво "просіла" і українці суттєво збідніли.

Гнап зауважив, що таких схем було чимало. Тому можна лише здогадуватися, з якої фінансувався цей телеканал в часи попереднього президента. А те, що він фінансувався саме з корупційних оборудок, то цього не приховували навіть в оточенні самого Порошенка.

Зізнання в роковини Революції Гідності

"Але найбільший цинізм в тому, що Петро Порошенко зробив зізнання про свій офіційний контроль над каналом саме в ті дні, коли ми відзначаємо роковини Революції Гідності і з сумом згадуємо про криваві події на Євромайдані", – також сказав Гнап.

Канал "Прямий" до Революції Гідності називався телеканал "Тоніс" і в часи президента Віктора Януковича належав його старшому сину – Олександру.

Взаємини Порошенка і телеканал "Прямий": дивіться відео