Цинізм Порошенка: канал "Прямий" фінансували з корупційних схем
Експрезидент України Петро Порошенко офіційно придбав телеканал "Прямий". Він заявив, що таким чином нібито захистив медіа від дій влади та Володимира Зеленського.
Джерело:24 канал
Свого часу Порошенко на пряме питання про "Прямий" відповідав рішуче і відверто – він, мовляв, тут ні до чого. Про це розповів Дмитро Гнап у своєму блозі "Право на правду".
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Темне походження грошей для "Прямого"
За його словами, нинішня влада спочатку взялася за проросійські "телепомийки" Віктора Медведчука, а далі пообіцяла перевірити, хто з олігархів насправді контролює найбільші телеканали країни.
Тоді перед Володимиром Макеєнком постало б питання – звідки у нього гроші на утримання "Прямого",
– зазначив Гнап.
І невдовзі з'ясувалося б, як зауважив блогер, що Макеєнко просто банально не має грошей для такого дорого задоволення як телебачення. Тобто ці гроші за нього в телеканал вкладав хтось інший, впливовіший і вони мають дуже темне походження.
Корупційні схеми Порошенка
"В декларації Петра Порошенка, коли він був президентом, ви не знайдете жодної копійки, яка була б офіційно витрачена на створення і підтримку "Прямого" телеканалу", – також наголосив Гнап. Отож, сказав журналіст, ці гроші, очевидно, виймалися через чисельні корупційні схеми:
- з "Роттердам+", на якій споживачів електроенергії за попередньої влади "нагріли" на 17 мільярдів гривень;
- крадіжки в Укроборонпромі за допомогою так званих Свинарчуків;
- на крадіжці мільярдів банківського рефінансування 5 років тому, через що гривня суттєво "просіла" і українці суттєво збідніли.
Гнап зауважив, що таких схем було чимало. Тому можна лише здогадуватися, з якої фінансувався цей телеканал в часи попереднього президента. А те, що він фінансувався саме з корупційних оборудок, то цього не приховували навіть в оточенні самого Порошенка.
Зізнання в роковини Революції Гідності
"Але найбільший цинізм в тому, що Петро Порошенко зробив зізнання про свій офіційний контроль над каналом саме в ті дні, коли ми відзначаємо роковини Революції Гідності і з сумом згадуємо про криваві події на Євромайдані", – також сказав Гнап.
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