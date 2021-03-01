Зважаючи на всі "дзвіночки", канал "Прямий" давно варто було закрити, – голова Нацради
Нацрада з питань телебачення та радіомовлення вважає, що в ефірі каналу "Прямий" наявна партійна пропаганда. Крім того, у мовника є серйозні проблеми з об'єктивністю.
Джерело:"Новое время"
Про це голова Нацрада Ольга Герасим'юк розповіла в інтерв'ю виданню. За її словами, "проблема телеканалу – однопартійність мовлення, партійна пропаганда".
Читайте також Історія телеканалу "Прямий": все про рекет з боку сім'ї Януковича і перехід до Порошенка
Позиція Нацради щодо "Прямого"
Вони обстоюють дивну позицію: оскільки вони патріоти, то їм можна те, що іншим заборонено – лаятися в ефірі, матюкатися, подавати необ'єктивну інформацію. Я категорично не підтримую таку позицію,
– заявила Герасим'юк.
Та додала, що мовник активну практикує таку стилістику. На думку Герасим'юк, канал обрав роль "переслідуваного", який вдає з себе жертву.
Якщо порахувати всі "дзвіночки", то ми вже мали б їх давно "закрити", – уточнила Герасим'юк.
Вона наголосила, що канал привчає свого глядача до того, що рівень мовлення з нецензурною лексикою є нормальним. "Але, бачите, політична мотивація переважає розуміння токсичності таких ефірів", – заявила Герасим'юк.
Санкції щодо каналу
Глава Нацради зазначила, що у "Прямого" є 1 попередження. Санкцію застосували, бо канал мав регіональні ліцензії на радіо.
"Напевне, про це ніхто й не чув, яке не було запущено вчасно — порушили терміни й доводили нам, що воно працює. На київській хвилі вони транслюють, але в ефір виходить аудіодоріжка телепередач", – пояснила вона.
Герасим'юк також розповіла, що наразі санкція оскаржується в суді, як і самі призначення перевірок.
Зверніть увагу Може, Порошенка хтось шантажував, і він дарма витратив гроші на "Прямий", – Данілов
Порошенко купив "Прямий": основне
- Про те, що Порошенко купив "Прямий", стало відомо 18 лютого. Він пояснив своє рішення тим, що проти власника телеканалу Володимира Макеєнка РНБО мала б ухвалити санкції на засіданні 19 лютого.
- Речниця Зеленського Юлія Мендель підтвердила, що про такі санкції мова не йшла. У результаті їх і не запровадили.
- 15 лютого позаштатний радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович в ефірі "Свободи слова" повідомив, що вважає, що варто закрити телеканали, пов'язані з п'ятим президентом та партією "Європейська солідарність". На його думку, вони "часто діють гірше", ніж телеканали "112 Україна", NewsOne і ZIK, проти яких запровадили санкції.
- Радник керівника ОП Михайло Подоляк заявив, що канали з "пулу" Петра Порошенка виглядають дуже дивно в інформаційному просторі України.
Поділитися новиною