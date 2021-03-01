Нацрада з питань телебачення та радіомовлення вважає, що в ефірі каналу "Прямий" наявна партійна пропаганда. Крім того, у мовника є серйозні проблеми з об'єктивністю.

Про це голова Нацрада Ольга Герасим'юк розповіла в інтерв'ю виданню. За її словами, "проблема телеканалу – однопартійність мовлення, партійна пропаганда".

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Позиція Нацради щодо "Прямого"

Вони обстоюють дивну позицію: оскільки вони патріоти, то їм можна те, що іншим заборонено – лаятися в ефірі, матюкатися, подавати необ'єктивну інформацію. Я категорично не підтримую таку позицію,

– заявила Герасим'юк.

Та додала, що мовник активну практикує таку стилістику. На думку Герасим'юк, канал обрав роль "переслідуваного", який вдає з себе жертву.

Якщо порахувати всі "дзвіночки", то ми вже мали б їх давно "закрити", – уточнила Герасим'юк.

Вона наголосила, що канал привчає свого глядача до того, що рівень мовлення з нецензурною лексикою є нормальним. "Але, бачите, політична мотивація переважає розуміння токсичності таких ефірів", – заявила Герасим'юк.

Санкції щодо каналу

Глава Нацради зазначила, що у "Прямого" є 1 попередження. Санкцію застосували, бо канал мав регіональні ліцензії на радіо.

"Напевне, про це ніхто й не чув, яке не було запущено вчасно — порушили терміни й доводили нам, що воно працює. На київській хвилі вони транслюють, але в ефір виходить аудіодоріжка телепередач", – пояснила вона.

Герасим'юк також розповіла, що наразі санкція оскаржується в суді, як і самі призначення перевірок.

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