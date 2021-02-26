В Україні 26 лютого почав мовлення телеканал "Перший незалежний", засновниками якого є співробітники заборонених в Україні каналів ZIK, NewsOne та "112 Україна". А от очолив новий медведчуківський канал Павло Єгоричев.

Єгоричев відомий тим, що є представником медіагрупи Тараса Козака, який перебуває під санкціями в України.

Важливо В ефірі Лукаш і Добкін: в Україні почав мовити новий медведчуківський канал

Хто такий Павло Єгоричев

Згідно з даними реєстру, Єгоричев також є директором ТОВ "Новий формат ТВ" та головою у ТОВ "ТВ Вибір", які входять до складу медіагрупи Козака. Ці ТОВ володіють ліцензіями та мовлять під логотипом "112 Україна".

Зауважимо, що колишнім керівником та власником ТОВ "Тайм Медіа" був Роман Любицький. За інформацією ЗМІ, журналісти заборонених каналів ZIK, NewsOne і "112 Україна" викупили у нього львівський регіональний канал "Перший незалежний".

Водночас сам Любицький інформацію про купівлю каналу не підтвердив та не спростував. Проте уточнив, що понад рік шукав покупців.

Що відомо про "Перший незалежний"

Раніше Олександр Ткаченко заявив, що 100 працівників каналів, які пов'язують з Віктором Медведчуком, створили медіахолдинг "Новини".

Журналісти викупили львівський регіональний канал "Перший незалежний". Він був у власності ТОВ "Тайм медіа", засновником та керівником якого є Роман Любицький.

Любицький також володіє ще телеканалом НТА та медіахолдингом "Вголос". Колектив НТА виступив із заявою, у якій засудив дії Любицького.

Додамо, що на початку лютого РНБО запровадила санкції проти соратника Віктора Медведчука Тараса Козака. Того ж дня телеканали "112 Україна", ZIK та NewsOne припинили своє мовлення.



Санкції РНБО / Інфографіка 24 каналу