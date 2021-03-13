Канал "НАШ" знов позивається проти Нацради з телерадіомовлення

Телеканал "НАШ" подав до Окружного адміністративного суду Києва позов проти Національної ради з питань телебачення та радіомовлення. Це вже другий позов каналу проти Нацради.

Тепер телеканал просить визнати протиправним рішення Нацради про позапланову перевірку. Суд ще не вирішив, чи відкривати провадження за заявою каналу.

Важливо Громадянський конфлікт: телеканал "НАШ" перевірять через виступ Азарова

Цікаво, що й у попередньому позові телеканал скаржився на роботу Нацради, яка призначила позапланову перевірку. Телеканал "НАШ" подав позов 28 січня 2021 рок і суд почав провадження у цій справі.

26 лютого Національний рада з питань телебачення та радіомовлення призначила ще дві позапланові безвиїзні перевірки телеканалу НАШ. За даними Нацради, під час ефірів там зафіксували ознаки мови ворожнечі.

Що відомо про канал "НАШ"

Засновником телеканалу "НАШ" є колишній нардеп Євгеній Мураєв, який відомий своєю прокремлівською позицією.

У 2020 році канал вже штрафувала Нацрада. До прикладу, 9 січня 2020 року регулятор оштрафував канал на 105 тисяч 625 гривень. Причина – трансляція інтерв'ю колишнього прем'єра України Миколи Азарова журналісту Дмитру Гордону.

У ньому Азаров при повному невтручанні ведучого зробив низку антиукраїнських заяв: державний переворот у 2014 році, прихід до влади бандитів і мародерів, вигідність відділення від України Криму і Донбасу, прирівнювання учасників євромайдан до фашистів.