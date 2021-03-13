Канал "НАШ" знов позивається проти Нацради з телерадіомовлення
Телеканал "НАШ" подав до Окружного адміністративного суду Києва позов проти Національної ради з питань телебачення та радіомовлення. Це вже другий позов каналу проти Нацради.
Джерело:ОАКС
Тепер телеканал просить визнати протиправним рішення Нацради про позапланову перевірку. Суд ще не вирішив, чи відкривати провадження за заявою каналу.
Важливо Громадянський конфлікт: телеканал "НАШ" перевірять через виступ Азарова
Цікаво, що й у попередньому позові телеканал скаржився на роботу Нацради, яка призначила позапланову перевірку. Телеканал "НАШ" подав позов 28 січня 2021 рок і суд почав провадження у цій справі.
26 лютого Національний рада з питань телебачення та радіомовлення призначила ще дві позапланові безвиїзні перевірки телеканалу НАШ. За даними Нацради, під час ефірів там зафіксували ознаки мови ворожнечі.
Що відомо про канал "НАШ"
- Засновником телеканалу "НАШ" є колишній нардеп Євгеній Мураєв, який відомий своєю прокремлівською позицією.
- У 2020 році канал вже штрафувала Нацрада. До прикладу, 9 січня 2020 року регулятор оштрафував канал на 105 тисяч 625 гривень. Причина – трансляція інтерв'ю колишнього прем'єра України Миколи Азарова журналісту Дмитру Гордону.
- У ньому Азаров при повному невтручанні ведучого зробив низку антиукраїнських заяв: державний переворот у 2014 році, прихід до влади бандитів і мародерів, вигідність відділення від України Криму і Донбасу, прирівнювання учасників євромайдан до фашистів.
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