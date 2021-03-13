Телеканал "НАШ" подав до Окружного адміністративного суду Києва позов проти Національної ради з питань телебачення та радіомовлення. Це вже другий позов каналу проти Нацради.

Тепер телеканал просить визнати протиправним рішення Нацради про позапланову перевірку. Суд ще не вирішив, чи відкривати провадження за заявою каналу.

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Цікаво, що й у попередньому позові телеканал скаржився на роботу Нацради, яка призначила позапланову перевірку. Телеканал "НАШ" подав позов 28 січня 2021 рок і суд почав провадження у цій справі.

26 лютого Національний рада з питань телебачення та радіомовлення призначила ще дві позапланові безвиїзні перевірки телеканалу НАШ. За даними Нацради, під час ефірів там зафіксували ознаки мови ворожнечі.

Зверніть увагу! Телеканал "НАШ" неодноразово потрапляв у скандал через свою антиукраїнську та проросійську риторику. Саме він у 2020 році опублікував скандальний відеоролик до Дня Незалежності. Він має назву "Наша (не) залежність" і створює образ негативних наслідків від всеукраїнського референдуму 1 грудня 1991 року. Тоді 90,32% громадян підтримали незалежність України.

Що відомо про канал "НАШ"